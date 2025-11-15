  • KHI: Clear 23.2°C
صنم ماروی کا ایک پروگرام کا حیران کن معاوضہ لینے کا دعویٰ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 15 نومبر 2025 07:30pm

معروف لوک گلوکارہ صنم ماروی نے اپنے ایک میوزک کنسرٹ یا پروگرام کا حیران کن معاوضہ لینے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی پہلی کمائی صرف 27 ہزار روپے تھی۔

صنم ماروی کا شمار ملک کی معروف ترین گلوکاراؤں میں ہوتا ہے، انہیں صوفیانہ اور لوک کلام گانے کی وجہ سے شہرت حاصل ہے۔

صنم ماروی اردو کے علاوہ سندھی، پنجابی اور سرائیکی سمیت دیگر زبانوں میں بھی گلوکاری کرتی ہیں، ان کے مقبول ترین گانے سندھی، پنجابی و سرائیکی زبان میں ہیں۔

گلوکارہ نے حال ہی میں ’سنو نیوز‘ کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔

پروگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ کیریئر بنانے کے لیے انہیں سخت محنت کرنی پڑی، انہیں متعدد بار مایوسی بھی ہوئی لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔

انہوں نے بتایا کہ انہیں پہلی بار بڑے میوزک پروگرام کرنے پر 27 ہزار روپے کا معاوضہ ملا تھا، جو اس وقت بہت زیادہ تھا، جس سے انہوں نے والدہ کو گھر کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر دیں۔

گلوکارہ کے مطابق انہوں نے 27 ہزار روپے کی کمائی سے والدہ کو بستر، ٹی وی، واشنگ مشین اور گھر کی دوسری چیزیں بھی لے کر دی تھیں لیکن اس باوجود ان کےپیسے ختم نہیں ہوئے تھے۔

صنم ماروی نے کہا کہ ماضی میں پیسوں کی بہت ویلیو تھی، کم پیسوں میں بہت ساری چیزیں آجاتی تھیں لیکن اب ایسا نہیں۔

گلوکارہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی یہی درس دیتی ہیں کہ ناکامیوں پر انہیں مایوس نہیں ہونا، مسلسل محنت کرتے رہنا چاہیے، اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔

ایک سوال کے جواب میں صنم ماروی نے کہا کہ اب وہ میوزک کنسرٹ کی مختلف جب کہ شادی سمیت اسی طرح کی دوسری تقریبات کے لیے مختلف معاوضہ وصول کرتی ہیں۔

گلوکارہ نے بتایا کہ وہ عام طور پر شادی اور اس جیسی دوسری تقریبات میں ایک نئی آلٹو کار جتنی رقم لیتی ہیں۔

صنم ماروی کا کہنا تھا کہ عام طور پر وہ شادی سمیت اسی طرح کی دوسری تقریبات کا معاوضہ 25 لاکھ روپے تک وصول کرتی ہیں۔

گلوکارہ کی جانب سے ایک میوزیکل پروگرام کے زیادہ معاوضہ لینے کی ویڈیو وائرل ہوگئی، جس پر صارفین نے تبصرے کرتے ہوئے ان کی گلوکاری پر بھی سوالات اٹھائے اور لکھا کہ وہ اتنی اچھی گلوکارہ نہیں ہیں، وہ زیادہ معاوضہ لے رہی ہیں۔

