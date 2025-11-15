  • KHI: Clear 26.2°C
سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

ویب ڈیسکشائع 15 نومبر 2025 04:40pm
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں 9100 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت 4 لاکھ 30 ہزار 662 روپے ہوگئی ہے۔

ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمت گھٹ گئی، ملک بھر میں 24 کیرٹ سونے کی فی تولہ قیمت میں 9 ہزار 100 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی جس سے ایک تولہ سونا 4 لاکھ 30 ہزار 662 روپے پر آگیا۔

اسی طرح، 10 گرام سونے کی قیمت 7 ہزار 799 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 69 ہزار 223 روپے ہوگئی۔

عالمی مارکیٹ میں 91 ڈالر کی کمی سے فی اونس سونا 4 ہزار 83 ڈالرپر آگیا جب کہ عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی50.51 ڈالرپر آگئی۔

فی تولہ چاندی کی قیمت 209 روپےکی کمی سے 5 ہزار 313 روپے ہوگئی جب کہ 10 گرام چاندی کی قیمت 179 روپے کم ہوگئی اور نئی قیمت 4 ہزار 555 روپے ہوگئی۔

