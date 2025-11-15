وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا نے 40.8 میگاواٹ کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا افتتاح کردیا
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے لوئر دیر میں 40.8 میگاواٹ کوٹو ہائیڈرو پاور پراجیکٹ کا افتتاح کردیا۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے لوئر دیر کا دورہ کیا اور منصوبے کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صوبے کی پہلی پاور ٹرانسمیشن لائن بچھائی جا رہی ہے،جو 11 ہائیڈرو منصوبوں کی بجلی کی ترسیل ممکن بنائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا حکومت اپنے پاور ڈسٹری بیوشن سسٹم کیلئے مکمل سپورٹ فراہم کرے گی، غیر ملکی انجینئرز کو خیبر پختونخوا کے دورے کیلئے این او سی جاری نہیں ہو رہے جس سے اربوں کے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبے کے قدرتی وسائل پر پہلا حق یہاں کے عوام کا ہے، مقامی پاور ہاؤسز سے پیدا ہونے والی بجلی صنعتوں کو رعایتی نرخوں پر فراہم کی جائے گی، صوبے کی پہلی پاور ٹرانسمیشن لائن بچھائی جا رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پن بجلی وسائل کو معاشی ترقی کی بنیاد بنانےکیلئے طویل المدتی منصوبہ بندی پرکام کررہی ہے، صاف اور سستی توانائی کے منصوبے روزگار کے فروغ اور صنعتی ترقی میں اہم کردارادا کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے 3 ہزار ارب روپے وفاق کے ذمے واجب الادا ہیں، یہ نقصان صرف خیبر پختونخوا کا نہیں بلکہ پورے ملک کا نقصان ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی نے منصوبے عوام کیلئے شروع کیے، یہ سوچے بغیر کہ افتتاح کے وقت حکومت کس کی ہوگی۔