  • KHI: Sunny 30.8°C
  • LHR: Sunny 23.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 22.3°C
  • KHI: Sunny 30.8°C
  • LHR: Sunny 23.9°C
  • ISB: Partly Cloudy 22.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مچھ میں پائپ لائن پھٹنے سے کوئٹہ سمیت دیگر اضلاع میں گیس کی فراہمی معطل

سلیم شاہد شائع November 16, 2025 اپ ڈیٹ November 16, 2025 10:23am
ایس ایس جی سی کی تکنیکی ٹیموں نے متاثرہ پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ —فائل فوٹو: ڈان
ایس ایس جی سی کی تکنیکی ٹیموں نے متاثرہ پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ —فائل فوٹو: ڈان

مچھ میں سوئی سدرن گیس کمپنی (ایس ایس جی سی) کی ایک ہائی پریشر ٹرانسمیشن پائپ لائن پھٹنے کے نتیجے میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی دیگر اضلاع میں گیس کی فراہمی وقت معطل ہوگئی۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس جی سی کے ترجمان سلمان احمد صدیقی نے بتایا کہ تقریباً صبح 5 بجے 18 انچ قطر کی کیو پی سی ای پی پائپ لائن پھٹ گئی تھی، جس کے باعث صوبے کے متعدد اضلاع میں گیس کی فراہمی متاثر ہوئی۔

گیس کی بندش سے پشین، کچلاک، زیارت، بوستان، ہرمزئی، مستونگ، قلات، منگوچر، کڈ کوچہ اور آس پاس کے علاقے متاثر ہوئے۔

ترجمان نے بتایا کہ عبوری انتظام کے طور پر محدود سطح پر گیس کی فراہمی برقرار رکھی جا رہی ہے، کمپنی کی 12 انچ قطر کی کیو پی ایل لائن کے ذریعے کوئٹہ کے کچھ مضافاتی علاقوں(ناواں کلی، ہنہ، سرا گھُرگئی، پشتون آباد اور ایسٹرن بائی پاس) کو کم پریشر پر گیس فراہم کی جا رہی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ایس ایس جی سی کی تکنیکی ٹیموں کو فوری طور پر جائے وقوعہ روانہ کر دیا گیا ہے اور پائپ لائن کی مرمت کے لیے کام جاری ہے۔

ترجمان نے کہا کہ مرمت کا کام کب تک مکمل ہوگا، اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔

تاہم، انہوں نے کہا کہ کمپنی اپنے صارفین کو صورتِ حال سے مسلسل آگاہ کرتی رہے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پیٹرول فی لیٹر 2 روپے سستا اور ڈیزل 9.5 روپے مہنگا ہونے کا امکان

2

شادی سے پہلے منی اسکرٹ پہنتی تھی، بعد میں برقع بھی پہنا، فریال گوہر

3

27ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائیکورٹ کے 2 ججز کا ممکنہ رخصتی کا عندیہ

4

اسلام آباد کچہری خودکش حملے کا ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا 3 ساتھیوں سمیت گرفتار

5

دوسرے شوہر ڈرماٹولوجسٹ تھے، 9 سال کی رفاقت کے بعد کینسر کے باعث انتقال کر گئے، فریال گوہر

6

نائمہ خان نے اپنی بیٹی کی موت کا دردناک واقعہ بیان کردیا

7

فیروز خان کی اہلیہ اور سابق بیوی کے درمیان آن لائن جھگڑا

8

قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور، آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے

کارٹون

کارٹون : 16 نومبر 2025
کارٹون : 15 نومبر 2025