امریکی فرم نے فائیو جی نیلامی کی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی
فائیو جی اسپیکٹرم نیلامی کے لیے مقرر کردہ امریکی کنسلٹنٹ نے اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی ہے، مگر عدالتوں میں وکلا کی ہڑتال کے باعث اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی (ایس اے سی) کا اجلاس ہفتے کے روز نہیں ہو سکا، تاہم، وزارتِ انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کام پُراعتماد ہے کہ وہ وزیرِاعظم شہباز شریف کی جانب سے مقرر کردہ 15 فروری کی ڈیڈلائن تک عمل مکمل کر لے گی۔
ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق نیلامی کے عمل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ 2 ہزار 600 میگا ہرٹز بینڈ سے متعلق عدالت میں ایک مقدمہ ہے، جس کا فیصلہ ہفتے کے روز سنائے جانے کی توقع تھی، تاہم وکلا کی ہڑتال کے باعث مؤخر ہو گیا، وزارتِ آئی ٹی کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق اب یہ فیصلہ آئندہ ہفتے متوقع ہے۔
کنسلٹنٹ کی رپورٹ پہلے ہی دو اہم وجوہات کی بنا پر تاخیر کا شکار تھی، ایک وجہ عدالت کا زیرِ التوا فیصلہ اور دوسری وجہ ٹیلی نار پاکستان کا پی ٹی سی ایل کے ساتھ جاری انضمام، مسابقتی کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) کی منظوری کے بعد اس وقت موبائل ٹیلی کام مارکیٹ میں صرف 3 آپریٹر موجود ہیں۔
امریکی کنسلٹنسی فرم نیشنل اکنامک ریسرچ ایسوسی ایٹس انک (این ای آر اے) نے اپنی حتمی رپورٹ جمعے کے روز ایس اے سی کے اجلاس میں پیش کی، اجلاس کی صدارت وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب نے کی تھی، جب کہ چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن (پی ٹی اے)، فریکوئنسی ایلوکیشن بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اور جی ایچ کیو و آئی ایس آئی کے نمائندے بھی موجود تھے۔
اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ملتوی
نیلامی کے عمل میں تاخیر کا اعتراف کرتے ہوئے امریکی فرم نے فائیو جی خدمات کے آغاز کے لیے متعدد ماڈلز تجویز کیے، اس کی رپورٹ میں اہم پالیسی تجاویز شامل ہیں، جن میں نیلامی کا ڈیزائن، طریقہ کار، بنیادی قیمت، لائسنس کی مدت اور دیگر شرائط شامل ہیں۔
رپورٹ دو بڑے راستے تجویز کرتی ہے، نمبر ایک بنیادی قیمت بڑھا کر حکومت کے لیے زیادہ فوری آمدنی حاصل کی جائے، یا نمبر دو کم بنیادی قیمت رکھی جائے تاکہ ٹیلی کام آپریٹرز کو انفرااسٹرکچر میں جلد سرمایہ کاری کی گنجائش مل سکے اور سروسز بہتر ہوں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ٹیلی کام شعبے پر ٹیکس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، جو 37 فیصد تک ہے، اور صنعت کی آمدنی میں ہر 100 ارب روپے اضافے پر 37 ارب روپے ٹیکس کی مد میں جمع ہوتے ہیں۔
گزشتہ مالی سال میں صنعت کی آمدنی 800 ارب روپے رہی، جو مزید اسپیکٹرم دستیاب ہونے کے بعد بڑھنے کی توقع ہے۔
پی ٹی اے کے ایک اہلکار نے کہا کہ پاکستان میں اوسط ڈیٹا استعمال 6GB فی صارف ماہانہ ہے، لیکن طلب 9GB تک پہنچنے کی پیش گوئی ہے، پاکستان اسپیکٹرم کی شدید کمی کا شکار ہے۔
این ای آر اے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 6 بڑے بینڈز میں 606MHz کا نیا اسپیکٹرم پیش کر رہا ہے، جن میں 700MHz، 1800MHz، 2100MHz، 2300MHz، 2600MHz اور 3500MHz شامل ہیں، ان میں سے 2600MHz بینڈ کو فائیو جی کے لیے سب سے موزوں سمجھا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں سے تقریباً 190MHz نیلامی کے لیے پیش کیا جائے۔
کچھ سرمایہ کاروں نے 2600MHz بینڈ کو عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے، اور حکومت کو جلد فیصلے کی امید ہے۔
وزارتِ آئی ٹی کے ایک اہلکار کے مطابق عدالتی فیصلہ آتے ہی اور اگر اسپیکٹرم قانونی پیچیدگیوں سے پاک ہو گیا، تو ایس اے سی اندرونی مشاورت کر کے حتمی پلان اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) کو بھیجے گی، وہاں سے یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے پاس جائے گا۔
کابینہ کی منظوری کے بعد، وزارتِ آئی ٹی اسپیکٹرم نیلامی کے لیے پالیسی ہدایات جاری کرے گی۔