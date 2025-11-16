قومی ترانے کی بے ادبی، ملک مخالف نعرے، گومل یونیورسٹی کے متعدد طلبہ فارغ
گومل یونیورسٹی نے کیمپس میں پیش آنے والے متعدد سنگین واقعات کے بعد کئی طلبہ کو یونیورسٹی سے فارغ کر دیا ہے، جس کا اعلان یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکاری اعلامیے میں کیا گیا ہے۔
ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ اکتوبر میں مختلف تاریخوں پر طلبہ نے بیرونی افراد کے ساتھ مل کر رجسٹرار آفس پر دھاوا بولا، ایک خاتون طالبہ پر حملہ کیا، وائس چانسلر کے دفتر میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی، پولیس گارڈ پر حملہ کیا، اور ایک تقریب کے دوران قومی ترانے کی بے ادبی کی۔
ایک اور رپورٹ شدہ واقعے میں کرکٹ میچ کی اسکریننگ کے دوران پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے تھے۔
واقعے کی تحقیق کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے بعد معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوایا گیا، الزام کا سامنا کرنے والے طلبہ کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے اور انہیں اپنا مؤقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا، مگر ان کے جوابات غیر تسلی بخش پائے گئے۔
یونیورسٹی کے ڈسپلن کے قوانین کے تحت متعلقہ طلبہ کو یونیورسٹی سے بے دخل کر دیا گیا اور ان کے داخلے منسوخ کر دیے گئے، ہاسٹل کے کمرے خالی کرا کر سیل کر دیے گئے، فارغ کیے گئے طلبہ میں امن برکی، عرفان اللہ، ننگیال بٹانی، احسان محسود اور طارق بٹانی شامل ہیں، جب کہ سابق طالب علم عامر بٹانی پر 5 سال کے لیے کیمپس میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔
یونیورسٹی نے واضح کیا کہ فارغ کیے گئے طلبہ ملک کی کسی اور تعلیمی ادارے میں بھی داخلہ نہیں لے سکیں گے۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ، جسے تخریبی عناصر کی پشت پناہی حاصل ہے، یونیورسٹی کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مزید کہا گیا کہ وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر اقبال کی قیادت میں تعلیمی اور انتظامی امور میں نمایاں بہتری کے باوجود کچھ عناصر جھوٹی پروپیگنڈا مہم کے ذریعے بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔
یونیورسٹی نے کیمپس میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پولیس سے بھی مدد طلب کر لی ہے۔