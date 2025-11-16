ریپبلکن خاتون رکن کانگریس کا اختلافات کے بعد ٹرمپ پر دھکیاں دینے کا الزام
ریپبلکن رکنِ کانگریس مارجری ٹیلر گرین نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ان کی جانب سے آن لائن کی گئی تنقید کے بعد انہیں دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق طویل عرصے تک ٹرمپ کی پر زور حمایت کے بعد حال ہی میں کئی معاملات پر ان سے اختلاف کرنے والی مارجری ٹیلر گرین نے کہا کہ نجی سیکیورٹی ادارے ان سے رابطہ کرکے ان کی حفاظت کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔
انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ سخت اور جارحانہ زبان کی وجہ سے انہیں پہلے بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں مل چکی ہیں اور ایسے افراد سزا بھی پا چکے ہیں جو اسی قسم کی زبان سے اشتعال میں آئے تھے، اور اب یہی زبان امریکا کے صدر کی طرف سے مجھ پر استعمال کی جا رہی ہے۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر سخت حملہ کرتے ہوئے انہیں ’پاگل‘ اور ’چلّاتی ہوئی دیوانی‘ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ان کی کالز نہیں لیتے، بعد میں انہوں نے مزید پوسٹس میں انہیں ’کمزور رکنِ کانگریس‘، ’غدار‘ اور ریپبلکن پارٹی کے لیے ’شرمندگی‘ قرار دیا۔
گرین نے جمعے کو پہلی ردعمل میں کہا کہ ٹرمپ ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور دیگر ریپبلکن اراکین کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے ایوانِ نمائندگان میں جیفری ایپسٹین کے ریکارڈ جاری کرنے سے متعلق ووٹنگ ہونی ہے، جیفری ایپسٹین ایک سزا یافتہ جنسی مجرم تھا اور 1990 اور 2000 کی دہائی میں ٹرمپ کا قریبی تھا، بعد میں دونوں کے تعلقات خراب ہوگئے تھے۔
ہفتے کو مارجری ٹیلر گرین نے کہا کہ اب انہیں کچھ حد تک اندازہ ہوا ہے کہ ایپسٹین کے متاثرین کن خوف اور دباؤ سے گزرتے تھے۔
انہوں نے لکھا کہ ’ایک ریپبلکن ہونے کے ناتے، جو زیادہ تر معاملات میں صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کی حمایت کرتی ہوں، ان کی یہ جارحیت اور آن لائن ٹرولز کا زہریلا رویہ میرے لیے حیران کن ہے‘۔
اس ہفتے گرین ان چار ریپبلکن ارکان میں شامل تھیں جنہوں نے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر ایپسٹین سے متعلق محکمہ انصاف کا مکمل ریکارڈ جاری کرنے کے لیے ووٹنگ کرانے کی درخواست پر دستخط کیے۔
ٹرمپ نے ایپسٹین کے معاملے کو ڈیموکریٹس کی جانب سے پھیلایا گیا ایک ’ڈھونگ‘ قرار دیا ہے۔
ٹرمپ کے حامیوں کا آن لائن ردعمل نئی بات نہیں، دائیں بازو کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور میڈیا سے وابستہ قدامت پسند اکثر ٹرمپ کے بیانیے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ان کے ناقدین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس سے پہلے ٹرمپ نے مارجری ٹیلر گرین کی حمایت بھی واپس لے لی تھی اور کہا تھا کہ وہ صدر کے ایجنڈے پر حالیہ تنقید کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔
انہوں نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ’میں جارجیا کی ‘کانگریس وومن’ مارجری ٹیلر گرین کی حمایت اور منظوری واپس لے رہا ہوں‘۔