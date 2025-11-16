جن کے اکسانے پر داماد ریپ کرتا ہے، ساس نے مقدمہ درج کرادیا
صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات کے گاؤں بھدر میں ساس نے اپنے داماد کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کرادیا، جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ایک جن ان کے داماد پر قابض ہو کر اُس سے ریپ کروا رہا ہے۔
ککرالی پولیس کے پاس درج ایف آئی آر جس کی ایک کاپی ڈان کو دستیاب ہے، پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 376 (ریپ کی سزا) کے تحت درج کی گئی ہے۔
متاثرہ خاتون نے الزام لگایا کہ اس کے 18 سالہ داماد نے متعدد مرتبہ اس کا ریپ کیا، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس پر ایک جن کا قبضہ ہوتا ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق خاتون نے کہا کہ ’عادل نام کا ایک جن مجھ سے محبت کرتا ہے‘، انہوں نے بتایا کہ ’بھی وہ جن ملزم پر ’قابو پا لیتا ہے‘، تو وہ اس وقت تک نارمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہ قائم کر لے۔
متاثرہ خاتون نے کہا کہ ان واقعات نے اس کی گھریلو زندگی تباہ کر دی ہے اور مطالبہ کیا کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔
پاکستان میں جرائم کا الزام جنات پر ڈالنے کے واقعات کم ہوتے ہیں لیکن بالکل نایاب نہیں ہیں، رواں سال ستمبر میں لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے انسپکٹر جنرل پولیس کو ایک درخواست پر طلب کیا تھا، جس میں 6 سال قبل لاپتا ہونے والی ایک خاتون کی بازیابی کی استدعا کی گئی تھی۔
درخواست گزار اور پولیس کے مطابق خاتون کے سسرالیوں کا اصرار تھا کہ اسے ایک جن اٹھا کر لے گیا تھا۔