  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 14.4°C
  • KHI: Clear 27.6°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 14.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

جن کے اکسانے پر داماد ریپ کرتا ہے، ساس نے مقدمہ درج کرادیا

ظہیر عباس سیالشائع 16 نومبر 2025 04:11pm
فائل فوٹو: اے ایف پی
فائل فوٹو: اے ایف پی

صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات کے گاؤں بھدر میں ساس نے اپنے داماد کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج کرادیا، جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ایک جن ان کے داماد پر قابض ہو کر اُس سے ریپ کروا رہا ہے۔

ککرالی پولیس کے پاس درج ایف آئی آر جس کی ایک کاپی ڈان کو دستیاب ہے، پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 376 (ریپ کی سزا) کے تحت درج کی گئی ہے۔

متاثرہ خاتون نے الزام لگایا کہ اس کے 18 سالہ داماد نے متعدد مرتبہ اس کا ریپ کیا، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس پر ایک جن کا قبضہ ہوتا ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔

ایف آئی آر کے مطابق خاتون نے کہا کہ ’عادل نام کا ایک جن مجھ سے محبت کرتا ہے‘، انہوں نے بتایا کہ ’بھی وہ جن ملزم پر ’قابو پا لیتا ہے‘، تو وہ اس وقت تک نارمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہ قائم کر لے۔

متاثرہ خاتون نے کہا کہ ان واقعات نے اس کی گھریلو زندگی تباہ کر دی ہے اور مطالبہ کیا کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔

پاکستان میں جرائم کا الزام جنات پر ڈالنے کے واقعات کم ہوتے ہیں لیکن بالکل نایاب نہیں ہیں، رواں سال ستمبر میں لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے انسپکٹر جنرل پولیس کو ایک درخواست پر طلب کیا تھا، جس میں 6 سال قبل لاپتا ہونے والی ایک خاتون کی بازیابی کی استدعا کی گئی تھی۔

درخواست گزار اور پولیس کے مطابق خاتون کے سسرالیوں کا اصرار تھا کہ اسے ایک جن اٹھا کر لے گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

2

’بشریٰ بی بی حساس ادارے کی معلومات عمران تک پہنچاکر اعتماد جیتتی رہیں، برطانوی جریدہ

3

فیروز خان کی اہلیہ اور سابق بیوی کے درمیان آن لائن جھگڑا

4

قومی سلامتی کا ڈھانچہ از سر نو ترتیب دے دیا گیا، 1976 کے بعد سب سے بڑی تبدیلی

5

صدر نے آرمی چیف کی بطور سی ڈی ایف تقرری کے بعد مدتِ ملازمت دوبارہ طے کرنے کا بل منظور کرلیا

6

شادی کی میعاد اور تجدید کا وقت مقرر ہونا چاہیے، کاجول

7

27 ویں آئینی ترمیم: لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا بھی مستعفی

8

بابر اعظم کی 806 دن کے بعد سنچری، سعید انور کا ریکارڈ برابر کر دیا

کارٹون

کارٹون : 16 نومبر 2025
کارٹون : 15 نومبر 2025