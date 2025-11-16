  • KHI: Clear 27.6°C
اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ عطا

ویب ڈیسکشائع 16 نومبر 2025 06:33pm
فوٹو: پی آئی ڈی
صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ عطا کیا۔

ڈان نیوز کے مطابق ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ’ نشان پاکستان’ عطا کیا۔

وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحٰق ڈار، چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی، چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو اور خاتون اول آصفہ بھٹو، فیلڈ مارشل،ایئرچیف اور نیول چیف سمیت اعلیٰ حکام بھی تقریب میں شریک تھے۔

ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے، جس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ’ نشان پاکستان ’ عطا کیا۔

