ڈیرہ مراد جمالی : جعفر ایکسپریس بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی

ویب ڈیسک شائع November 16, 2025 اپ ڈیٹ November 16, 2025 08:06pm
بلوچستان میں ڈیرہ مراد جمالی میں جعفر ایکسپریس بم دھماکے میں بال بال بچ گئی، ٹرین گزرنے کے بعد چند منٹ بعد ریلوے ٹریک پر دھماکا ہوا۔

ڈان نیوز کے مطابق بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کے شہر ڈیرہ مراد جمالی میں جعفر ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی۔

پولیس ذرائع کے بعد ڈیرہ مراد جمالی میں ریلوے ٹریک پر دھماکا ہوا جس سے ریلوے ٹریک متاثر ہوا، دھماکے سے چند منٹ پہلے پشاور سے کوئٹہ ہونے والی جعفر ایکسپریس ٹریک سے گزری تھی۔

پولیس ذرائع کے مطابق دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

