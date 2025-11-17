  • KHI: Sunny 29.8°C
آخر منشیات شہروں تک پہنچتی کیسے ہے؟ بارڈر پر کیوں نہیں روکا جاتا؟ جسٹس جمال مندوخیل

عمرمہتاب شائع November 17, 2025 اپ ڈیٹ November 17, 2025 12:47pm
فاضل جج نے کہا کہ اے این ایف کا کام چند کلو منشیات پکڑنا نہیں بلکہ سپلائی لائن کاٹنا ہے — فائل فوٹو: ڈان نیوز
فاضل جج نے کہا کہ اے این ایف کا کام چند کلو منشیات پکڑنا نہیں بلکہ سپلائی لائن کاٹنا ہے — فائل فوٹو: ڈان نیوز

سپریم کورٹ میں منشیات کے مقدمے میں گرفتار ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل منشیات کی سپلائی نہ روکنے پر سرکاری اداروں پر برس پڑے۔

عدالت عظمیٰ میں جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے منشیات کے مقدمے کے ملزم کوریئر کمپنی کے منیجر کی درخواست ضمانت پر سماعت کی تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ آخر منشیات شہروں تک پہنچتی کیسے ہے؟ بارڈر پر منشیات کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ بارڈر سے ایک ہزار کلومیٹر اندر تک منشیات کیسے آجاتی ہے؟ 5 سے 10 کلو نہیں بلکہ ٹنوں کے حساب سے منشیات آتی ہے۔

انہوں نے ریمارکس دیے کہ طالبان نے افغانستان میں منشیات فیکٹریاں بند کیں تو یہاں شروع ہوگئیں، سب کو معلوم ہے لیکن کوئی کارروائی نہیں کرتا، بلوچستان کے 3 اضلاع میں منشیات کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں۔

جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ چھوٹی موٹی کارروائی تو شہروں میں پولیس بھی کرتی رہتی ہے، یہ ضیاالحق کا دیا ہوا تحفہ ہے بھگتیں اس کو، انسداد منشیات فورس (اے این ایف) کا کام چند کلو منشیات پکڑنا نہیں سپلائی لائن کاٹنا ہے۔

بعد ازاں عدالت نے کوریئر کمپنی کے منیجر کی درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کرتے ہوئے اے این ایف کو ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیج پیش کرنے کی ہدایت کی۔

