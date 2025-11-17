  • KHI: Sunny 29.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 23.6°C
  • ISB: Partly Cloudy 21.7°C
  • KHI: Sunny 29.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 23.6°C
  • ISB: Partly Cloudy 21.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کنسرٹ میں بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید، طلحہ انجم کا ردعمل آگیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 17, 2025 اپ ڈیٹ November 17, 2025 01:48pm
— فوٹو: اسکرین گریب
— فوٹو: اسکرین گریب

پاکستانی ریپر طلحہ انجم کو کنسرٹ میں بھارتی پرچم لہرانے پر شدید تنقید کا سامنا ہے، جس پر گلوکار نے ردعمل دے دیا۔

گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں طلحہ انجم نے نیپال میں اپنے کنسرٹ کے دوران خیر سگالی اور دوستی کے اظہار کے طور پر بھارتی پرچم لہرایا اور اسے اپنے کندھے پر بھی اوڑھ لیا۔

مذکورہ کنسرٹ کی ویڈیوز وہاں موجود سامعین کی جانب سے سوشل میڈیا پر تیزی سے شیئر کی گئیں، جب کہ شرکا کا کہنا تھا کہ گلوکار کا یہ اقدام مختلف ممالک سے آئے ہوئے حاضرین کے احترام اور امن و دوستی کا پیغام دینے کے لیے کیا گیا تھا۔

تاہم، گلوکار کا یہ عمل سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا اور صارفین کا اس پر ملا جلا ردعمل سامنے آیا۔

صارفین میں سے کچھ نے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔

بعض صارفین نے ان کے اس عمل کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ درست ہے کہ کسی دوسرے ملک کے لیے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسے ملک کے لیے جو ہمیں مسلسل غلط انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، ایسا کرنا مناسب نہیں تھا، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔

اس معاملے پر طلحہ انجم نے ’ایکس‘ پر جاری کیے گئے پیغام میں لکھا کہ ان کے دل میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں اور ان کے فن کے لیے کوئی سرحد نہیں۔

انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بھارتی پرچم لہرانے سے تنازع کھڑا ہوا ہے تو وہ یہ عمل دوبارہ بھی دہرائیں گے۔

طلحہ انجم نے مزید کہا کہ انہیں میڈیا یا جنگ کا ماحول بنانے والی حکومتوں اور ان کے پروپیگنڈے کی کوئی پروا نہیں اور اردو ریپ ہمیشہ سرحدوں سے آزاد رہے گا۔

واضح رہے کہ مئی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان چار روزہ شدید فوجی جھڑپ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات تاحال کشیدہ ہیں اور بھارت کی جانب سے اس واقعے کے بعد سے پاکستانی فنکاروں اور چینلز کا مکمل بائیکاٹ جاری ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

2

’بشریٰ بی بی حساس ادارے کی معلومات عمران تک پہنچاکر اعتماد جیتتی رہیں، برطانوی جریدہ

3

فیروز خان کی اہلیہ اور سابق بیوی کے درمیان آن لائن جھگڑا

4

قومی سلامتی کا ڈھانچہ از سر نو ترتیب دے دیا گیا، 1976 کے بعد سب سے بڑی تبدیلی

5

صدر نے آرمی چیف کی بطور سی ڈی ایف تقرری کے بعد مدتِ ملازمت دوبارہ طے کرنے کا بل منظور کرلیا

6

شادی کی میعاد اور تجدید کا وقت مقرر ہونا چاہیے، کاجول

7

بدنام زمانہ جنسی مجرم نے اپنی ای میلز میں عمران خان کو امن کیلئے بڑا خطرہ قرار دیا

8

27 ویں آئینی ترمیم: لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا بھی مستعفی

کارٹون

کارٹون : 17 نومبر 2025
کارٹون : 16 نومبر 2025