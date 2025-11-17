فرحان سعید نے 2 بھارتی فلمیں کیوں مسترد کیں؟ اداکار نے بتادیا
گلوکار و اداکار فرحان سعید نے بتایا کہ ماضی میں انہیں دو بھارتی فلموں میں اداکاری کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یہ پیشکش مسترد کردی تھی۔
فرحان سعید نے حال ہی میں ایک یوٹیوب چینل کو دیے گئے انٹرویو میں مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی۔
اداکار نے بتایا کہ انہیں اداکاری کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، جب وہ اپنے میوزک بینڈ جل سے الگ ہوگئے تو بھارتی فلموں کے لیے اپنے گانے ریکارڈ کرانے کے سلسلے میں بھارت گئے، جہاں انہوں نے ’نام وفا‘ اور ’تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا‘ کی ریکارڈنگ کرائی۔
فرحان سعید کا کہنا تھا کہ اس دوران انہیں وہاں پر دو فلموں میں اداکاری کی پیشکش ہوئی، تاہم چونکہ وہ اداکاری سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کردیا۔
ان کے مطابق کچھ عرصے کے بعد انہیں ڈراما ’دے اجازت دو‘ میں اداکاری کی پیشکش ہوئی، جس پر انہوں نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ اداکاری کیسے ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے اداکاری شروع کی اور انہیں اس میں مزہ آنے لگا۔
فرحان سعید نے بتایا کہ جب انہوں نے پہلی بار خود کو اسکرین پر دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ اس سے مزید بہتر کرسکتے تھے اور اسی سوچ نے ان کا رحجان اداکاری کی طرف کردیا۔
انہوں نے کہا کہ انہیں اس کے بعد مقبول رمضان ڈرامے ’سنو چندا‘ کی پیشکش ہوئی، جس نے اداکاری کی دنیا میں ان کا مقام بنادیا۔
اداکار نے کہا کہ ’سنو چندا‘ کی مقبولیت کے بارے میں ہدایتکار، چینل اور ہم اداکاروں میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا مقبول ہوجائے گا، لیکن یہ ہوا اور آج بھی یہ ڈراما بہت مقبول ہے۔
فرحان سعید نے مزید بتایا کہ ’سنو چندا‘ کے سیزن 3 کے بارے میں ان سے سب سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ کب آئے گا اور یہ ان سے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتے کہ سیزن 3 کب شروع ہوگا۔
اداکار کے مطابق ان کا خیال ہے کہ جتنا یہ طوالت کا شکار ہوتا جارہا ہے، اتنے ہی اس کے آنے کے امکانات میں کمی آتی جارہی ہے۔