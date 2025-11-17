  • KHI: Clear 27.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 20.4°C
  • ISB: Partly Cloudy 16.5°C
عرفان صدیقی کی وفات کے باعث خالی ہونے والی سینیٹ نشست پر انتخاب کا شیڈول جاری

ویب ڈیسکشائع 17 نومبر 2025 05:04pm
— فائل فوٹو: اے پی
— فائل فوٹو: اے پی

الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی) نے پنجاب سے سینیٹ کی جنرل نشست پر انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق سینیٹ کی جنرل نشست پر پولنگ 9 دسمبر کو ہوگی، یہ نشست سینیٹر عرفان الحق صدیقی کی وفات کے باعث خالی ہوئی ہے۔

ترجمان صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کے مطابق امیدوار 20 اور 21 نومبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں جب کہ نامزدگی فارم کی جانچ پڑتال 25 نومبر کو ہوگی۔

کاغذات نامزدگی کی منظوری یا رد کے خلاف اپیلیں 27 نومبر تک دائر کی جا سکیں گی۔

سینیٹ کی جنرل نشست پر پولنگ 9 دسمبر کو صوبائی اسمبلی بلڈنگ، پنجاب میں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی، صوبائی اسمبلی پنجاب کے ارکان سینیٹر منتخب کرنے کے لیے کریں گے۔

واضح رہے کہ مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی 11 نومبر کو انتقال کرگئے تھے، عرفان صدیقی سینیٹ میں (ن) لیگ کے پارلیمانی لیڈر تھے، عرفان صدیقی دو ہفتے سے علیل اور اسلام آباد کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔

