  • KHI: Clear 23.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 13.8°C
  • KHI: Clear 23.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 13.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عام چیک اپ کے دوران بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، مہیما چوہدری

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 17 نومبر 2025 07:12pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

بولی وڈ کی ماضی کی خوبرو اداکارہ مہیما چوہدری نے انکشاف کیا ہے کہ عام میڈیکل چیک اپ کے دوران ان میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔

’ٹائمز آف انڈیا‘ کے مطابق اپنی آنے والی فلم کی پروموشن کے دوران کے دوران پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہیما چوہدری نے بتایا کہ معمول کے میڈیکل چیک اپ کے دوران ان میں کینسر کا خدشہ ظاہر کیا گیا، مزید ٹیسٹس سے ان میں موذی مرض کی تشخیص ہوئی۔

اداکارہ کے مطابق ان میں کوئی واضح علامات سامنے نہیں آئی تھیں اور نہ ہی انہیں اس سنگین بیماری کا کوئی اندازہ تھا۔

مہیما چوہدری نے وضاحت کی کہ روایتی چیک اپ کے دوران کیے گئے ٹیسٹوں نے بایوپسی کی ضرورت پیدا کی، جس کے نتائج میں ابتدائی مرحلے کے کینسر کی تبدیلیاں سامنے آئیں، ان کی بروقت تشخیص نے علاج کو ممکن بنایا اور اب وہ صحت یابی کی طرف گامزن ہیں۔

اداکارہ نے خواتین کو تنبیہ کی کہ وہ سالانہ طبی معائنہ کروائیں کیونکہ بریسٹ کینسر جیسی بیماریاں اکثر بغیر کسی نشانی کے پھیل سکتی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی تشخیص سے زندگی بچ سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔

خیال رہے کہ مہیما چوہدری نے جون 2022 میں بتایا تھا کہ ان میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی ہے اور انہوں نے علاج شروع کروادیا۔

اس وقت بھی انہوں نے بتایا تھا کہ عام چیک اپ کے دوران ان میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی اور اب کی بیماری آغاز میں ہے، اب انہوں نے بتایا ہے کہ وہ موذی مرض سے صحت یاب ہو رہی ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

برطانیہ میں پناہ کے نظام میں بڑی تبدیلی: مستقل رہائش کیلئے 20 سال کا انتظار لازم

2

جنسی حملے کی لائیو ویڈیو نشر کرنے پر15 سالہ لڑکا گرفتار

3

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے سعودی عرب میں پاپ اپ پارک کھول لیا

4

امریکا نے بحیرہ کیریبیئن میں فوجی آپریشن شروع کر دیا

5

ٹرمپ ممکنہ طور پر سعودی عرب کو ایف-35 لڑاکا طیارے فروخت کر سکتے ہیں، امریکی اہلکار

6

چین میں اربوں ڈالر کی پونزی اسکیم چلانے والی خاتون کو برطانیہ میں 11 سال قید، جیل منتقل

7

چینی خلاباز جہاز سے خلائی ملبہ ٹکرانے سے نقصان پہنچنے کے بعد زمین پر واپس پہنچ گئے

8

بھارتی ریاست مدھیا پردیش میں 12 سالہ لڑکی کا ریپ، مدد مانگنے پر دھتکار دیا گیا

کارٹون

کارٹون : 17 نومبر 2025
کارٹون : 16 نومبر 2025