سہ فریقی سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے، قومی ٹی20 کپتان
پاکستان ٹی20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہترین آل راؤنڈرز موجود ہیں، سہ فریقی سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔
راولپنڈی میں پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان شروع ہونے والی سہ فریقی ٹی20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کردی گئی، سہ ملکی سیریز کا پہلا میچ کل پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔
قومی کپتان سلمان علی آغا، زمبابوے کے کپتان سکندر رضا اور سری لنکا کے کپتان شناکا نے ٹرافی کی رونمائی کی۔
اس موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان علی آغا نے کہا کہ قومی ٹیم میں بہترین کمبی نیشن ہے، ٹیم میں بہترین آل راؤنڈر کھلاڑی شامل ہیں، سہ فریقی سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ سہ ملکی سیریز میں اچھی کارکردگی کی کوشش کریں گے، ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، جو حکمت عملی چلتی آرہی ہے، اسی کو لے کر چلیں گے۔
ایک سوال کے جواب میں قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ مڈل آرڈر میں اچھی پرفارمنس نہیں آرہی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ صائم ایوب اور میں دونوں باؤلنگ کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ قومی شائقین کرکٹ کی ہمیشہ بھرپور سپورٹ ملی ہے۔