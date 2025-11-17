  • KHI: Clear 23.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 13.8°C
  • KHI: Clear 23.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.1°C
  • ISB: Partly Cloudy 13.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سہ فریقی سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے، قومی ٹی20 کپتان

اسپورٹس ڈیسک شائع November 17, 2025 اپ ڈیٹ November 17, 2025 07:14pm
— فوٹو: پی سی بی
— فوٹو: پی سی بی

پاکستان ٹی20 کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہترین آل راؤنڈرز موجود ہیں، سہ فریقی سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔

راولپنڈی میں پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان شروع ہونے والی سہ فریقی ٹی20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کردی گئی، سہ ملکی سیریز کا پہلا میچ کل پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔

قومی کپتان سلمان علی آغا، زمبابوے کے کپتان سکندر رضا اور سری لنکا کے کپتان شناکا نے ٹرافی کی رونمائی کی۔

اس موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان علی آغا نے کہا کہ قومی ٹیم میں بہترین کمبی نیشن ہے، ٹیم میں بہترین آل راؤنڈر کھلاڑی شامل ہیں، سہ فریقی سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ سہ ملکی سیریز میں اچھی کارکردگی کی کوشش کریں گے، ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، جو حکمت عملی چلتی آرہی ہے، اسی کو لے کر چلیں گے۔

ایک سوال کے جواب میں قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ مڈل آرڈر میں اچھی پرفارمنس نہیں آرہی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ صائم ایوب اور میں دونوں باؤلنگ کریں۔

انہوں نے مزید کہا کہ قومی شائقین کرکٹ کی ہمیشہ بھرپور سپورٹ ملی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

2

خودکش بمبار نے اسلام آباد کچہری سے قبل ایک اور مقام پر حملے کی کوشش کی، تحقیقات میں انکشاف

3

مسلمان سے شادی کرنے والی خاتون سکھ یاتری کو واپس بھارت بھیجے جانے کا امکان

4

قومی ترانے کی بے ادبی، ملک مخالف نعرے، گومل یونیورسٹی کے متعدد طلبہ فارغ

5

جن کے اکسانے پر داماد ریپ کرتا ہے، ساس نے مقدمہ درج کرادیا

6

وینزویلا میں فوجی کارروائی کرنے کیلئے اپنا فیصلہ کرچکا ہوں، ٹرمپ

7

اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی خرید و فروخت پر پابندیاں بڑھادیں

8

جنگ مسلط کرنےوالوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا، فیلڈ مارشل

کارٹون

کارٹون : 17 نومبر 2025
کارٹون : 16 نومبر 2025