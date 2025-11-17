مہمانوں کو بلا کر انہیں ہراساں کرنا بند کیا جائے، سحر خان کی پوڈکاسٹرز پر تنقید
اداکارہ سحر خان نے پوڈکاسٹرز پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ مہمانوں کو پروگرام میں بلا کر انہیں ہراساں کریں، ان کی تذلیل کریں، انہیں بتائیں کہ ان کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے؟
سحر خان نے انسٹاگرام پر اپنی طویل اسٹوری میں حالیہ پوڈکاسٹس کے رجحان پر کھل کر تنقید کی اور انہیں صرف مہمانوں کو شرمندہ کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔
سحر خان نے لکھا کہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ انہیں یہ بات دل سے نکالنی تھی، آج کل بہت سے پوڈکاسٹ واقعی پریشان کن ہو گئے ہیں، لوگ مہمانوں کو صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کی توہین کریں، ان سے شرمندہ کرنے والے سوالات پوچھیں اور ان کی تذلیل کریں۔
انہوں نے لکھا کہ انہوں نے ایک پوڈکاسٹ دیکھا جس میں ایک لڑکے نے لڑکی کو اس کی اپنی ویڈیوز دکھا کر پوچھا کہ ’یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ یہ ٹھیک تھا یا غلط؟
اداکارہ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پوڈکاسٹر کا نام لکھے بغیر سوال کیا کہ وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کوئی کتنا درست کر رہا ہے یا کتن غلط کر رہا ہے؟
سحر خان نے لکھا کہ اللہ نے ہر انسان کو زندگی دی ہے، اسے جینے کا طریقہ بھی وہی طے کرے گا۔ ہاں، گناہ اور نیکی کا حساب اللہ کے پاس ہے لیکن کسی کا کام کسی کی زندگی کا فیصلہ سنانا ہرگز نہیں۔
انہوں نے پوڈکاسٹ کا نام لکھے بغیر لکھا کہ ایسے پوڈکاسٹس سے واقعی بچنا چاہیے، ساتھ ہی انہوں نے سب کو اپیل کی کہ وہ ایسے شو پر نہ جائیں جہاں مہمانوں کو شرمندہ کیا جائے یا غیر آرام دہ صورتحال میں ڈالا جائے۔
اداکارہ نے لکھا کہ یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مہمان کو بلاتا ہے، اسے ذلیل کرکے اس پر ویوز لیتا ہے۔
سحر خان نے پوڈکاسٹرز کو تجویز دی کہ وہ انسانوں کی طرح پرسکون زندگی گزاریں اور دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں۔