  • KHI: Clear 20.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 12.9°C
  • ISB: Clear 13.1°C
  • KHI: Clear 20.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 12.9°C
  • ISB: Clear 13.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نائیجیریا: مسلح افراد کا اسکول پر حملہ، 25 طالبات کو اغوا کر لیا

ویب ڈیسک شائع November 17, 2025
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

نائیجیریا میں ایک گینگ نے ایک اسکول پر حملہ کر کے 25 طالبات کو اغوا کر لیا جبکہ ایک اسٹاف ممبر کو قتل کر دیا۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق یہ حملہ اس واقعے کے ایک دہائی بعد ہوا ہے، جب شمال مشرقی علاقے میں چباک سے تقریباً 300 لڑکیوں کے اغوا کیا گیا تھا، جس پر بین الاقوامی سطح پر احتجاج کیا گیا تھا۔

اس کے بعد سے اسکول کے بچوں کے اغوا کے متعدد واقعات سامنے آ چکے ہیں۔

پولیس نے بتایا کہ جدید ہتھیاروں سے لیس گینگ نے کبی ریاست میں واقع گورنمنٹ گرلز اسکول پر صبح 4 بجے (پاکستان کے وقت 8 بجے) حملہ کیا۔

پولیس نے بتایا کہ گینگ نے 25 طالبات کو ان کے ہاسٹل سے اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے گئے جبکہ اسکول کے ڈپٹی ہیڈ کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا اور ایک سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گیا۔

نائیجیریا کی شمال مغرب میں مسلح گینگ ’بندیٹ‘ کے حملے بڑھ رہے ہیں، جو گائے چوری کرنے کے علاوہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور گھروں کو لوٹتے ہیں۔

شمال مغرب اغوا کی وارداتوں سے سب سے زیادہ متاثرہ خطہ بن گیا ہے، افریقہ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک 2009 میں ملک کے شمال مشرق میں جھیل چاڈ بیسن میں بوکو حرام گروپ کے ابھرنے کے بعد سے مسلح تشدد کا شکار ہے۔

14 اپریل 2014 کو چیبوک قصبے سے اسکول کی 276 طالبات کی اغوا کی خبر نے دنیا بھر میں سرخیاں بنائی تھیں، ایک اور شمال مغربی ریاست کدونا کے کوریگا سے گزشتہ سال مارچ میں مسلح افراد نے 130 سے ​​زائد اسکول کے بچوں کو اغوا کر لیا تھا، بعد میں انہیں بغیر کسی نقصان کے چھوڑ دیا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

برطانیہ میں پناہ کے نظام میں بڑی تبدیلی: مستقل رہائش کیلئے 20 سال کا انتظار لازم

2

جنسی حملے کی لائیو ویڈیو نشر کرنے پر15 سالہ لڑکا گرفتار

3

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے سعودی عرب میں پاپ اپ پارک کھول لیا

4

امریکا نے بحیرہ کیریبیئن میں فوجی آپریشن شروع کر دیا

5

ٹرمپ ممکنہ طور پر سعودی عرب کو ایف-35 لڑاکا طیارے فروخت کر سکتے ہیں، امریکی اہلکار

6

چین میں اربوں ڈالر کی پونزی اسکیم چلانے والی خاتون کو برطانیہ میں 11 سال قید، جیل منتقل

7

چینی خلاباز جہاز سے خلائی ملبہ ٹکرانے سے نقصان پہنچنے کے بعد زمین پر واپس پہنچ گئے

8

بھارتی ریاست مدھیا پردیش میں 12 سالہ لڑکی کا ریپ، مدد مانگنے پر دھتکار دیا گیا

کارٹون

کارٹون : 17 نومبر 2025
کارٹون : 16 نومبر 2025