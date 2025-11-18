  • KHI: Sunny 24.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.3°C
  • ISB: Sunny 19°C
  • KHI: Sunny 24.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 16.3°C
  • ISB: Sunny 19°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن چیلنج

کلبِ علی شائع November 18, 2025 اپ ڈیٹ November 18, 2025 09:53am
درخواست دائر کرنیوالے وکلا کا کہنا ہے کہ وزارتِ داخلہ کا تازہ قدم حکومت کی یقین دہانیوں اور قانونی عمل سے متصادم ہے۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی
درخواست دائر کرنیوالے وکلا کا کہنا ہے کہ وزارتِ داخلہ کا تازہ قدم حکومت کی یقین دہانیوں اور قانونی عمل سے متصادم ہے۔ —فائل فوٹو: اے ایف پی

کالعدم تحریکِ لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) نے گزشتہ ماہ عائد کی جانے والی پابندی کے خلاف نظرِ ثانی کی درخواست جمع کرا دی۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹی ایل پی نے وزارتِ داخلہ کے 24 اکتوبر کے اُس نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا ہے، جس کے تحت پنجاب حکومت کی سفارش کی وفاقی کابینہ سے منظوری کے ایک روز بعد جماعت کو انسدادِ دہشت گردی ایکٹ (اے ٹی اے) 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کی شیڈول ون میں شامل کیا گیا تھا۔

چوں کہ قانون کے مطابق جماعت کو 30 دن کے اندر وزارتِ داخلہ اور قانون کے افسران پر مشتمل ریویو کمیٹی میں اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے ٹی ایل پی نے مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی اپیل دائر کر دی۔

درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایس آر او نمبر 2011(I)/2025 بغیر اس بات پر مناسب غور کیے جاری کیا گیا کہ پہلے کون سے انتظامی اور قانونی اقدامات کیے جا چکے تھے۔

درخواست کے ساتھ منسلک دستاویزات میں 2021 کا کالعدم قرار دینے کا نوٹیفکیشن، الیکشن کمیشن کی جانب سے جماعت کی بطور سیاسی اکائی بحالی، بعد ازاں کالعدم فہرست سے ٹی ایل پی کو نکالنے کا نوٹیفکیشن، اور جماعت و وفاقی حکومت کے درمیان ہونے والا معاہدہ شامل ہیں۔

درخواست دائر کرنے والے وکلا برہان معظم ملک اور سجاد اکبر عباسی کا کہنا ہے کہ وزارتِ داخلہ کا تازہ اقدام حکومت کی پہلے سے کرائی گئی یقین دہانیوں اور قانونی عمل سے متصادم ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ وزارتِ داخلہ درخواست اور ساتھ منسلک ریکارڈ کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی کہ اکتوبر کے نوٹیفکیشن کو برقرار رکھا جائے، اس میں ترمیم کی جائے یا اسے واپس لیا جائے، اگر درخواست مسترد کر دی گئی تو ٹی ایل پی کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

2

خودکش بمبار نے اسلام آباد کچہری سے قبل ایک اور مقام پر حملے کی کوشش کی، تحقیقات میں انکشاف

3

مسلمان سے شادی کرنے والی خاتون سکھ یاتری کو واپس بھارت بھیجے جانے کا امکان

4

قومی ترانے کی بے ادبی، ملک مخالف نعرے، گومل یونیورسٹی کے متعدد طلبہ فارغ

5

جن کے اکسانے پر داماد ریپ کرتا ہے، ساس نے مقدمہ درج کرادیا

6

وینزویلا میں فوجی کارروائی کرنے کیلئے اپنا فیصلہ کرچکا ہوں، ٹرمپ

7

اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی خرید و فروخت پر پابندیاں بڑھادیں

8

جنگ مسلط کرنےوالوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا، فیلڈ مارشل

کارٹون

کارٹون : 18 نومبر 2025
کارٹون : 17 نومبر 2025