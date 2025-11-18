کراچی: سپر ہائی وے پر کار کی اسکوٹی کو ٹکر، خاتون ٹیچر جاں بحق
کراچی پولیس اور ریسکیو حکام کے مطابق سپر ہائی وے کے قریب کار کی ٹکر سے ایک اسکول ٹیچر جاں بحق اور دوسری زخمی ہوگئی۔
ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق گڈاپ سٹی کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) سرفراز جتوئی نے بتایا کہ 32 سالہ سمیرا حکیم اور 37 سالہ رابعہ ناز شاہد علی اپنے اسکول جا رہی تھیں کہ دنبہ گوٹھ کے قریب سپر ہائی وے (موجودہ موٹروے-9) پر ایک تیز رفتار کار نے ان کی اسکوٹی کو ٹکر مار دی۔
انہیں شدید زخمی حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے سمیرا حکیم کو مردہ قرار دے دیا، جب کہ رابعہ ناز ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔
پولیس نے کار کے ڈرائیور کاشف عزیز کو گرفتار کر کے گاڑی ضبط کر لی ہے۔