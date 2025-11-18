  • KHI: Sunny 29.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 23°C
  • ISB: Sunny 21.8°C
  • KHI: Sunny 29.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 23°C
  • ISB: Sunny 21.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیراعظم کا فیصل ممتاز راٹھور سے رابطہ، وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب ہونے پر مبارکباد

ویب ڈیسکشائع 18 نومبر 2025 12:37pm
— فوٹو: ڈان
— فوٹو: ڈان

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے آزاد جموں و کشمیر کے نومنتخب وزیرِ اعظم راجا فیصل ممتاز راٹھور کو مبارکباد دی اور انہیں یقین دلایا کہ خطے کی خوشحالی اور ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔

سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی نیوز کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں شہباز شریف نے راجا فیصل ممتاز راتھوڑ کو اے جے کے کے نئے وزیرِ اعظم منتخب ہونے پر دلی مبارک باد پیش کی۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوارالحق کے خلاف تحریکِ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی، اور فیصل ممتاز راٹھور وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب ہوئے تھے۔

چوہدری انوار الحق کے خلاف تحریکِ عدم اعتماد 36 ووٹوں سے منظور ہوئی، جن میں پیپلزپارٹی اور مسلم لیگ (ن) کے ارکان شامل تھے، جب کہ تحریکِ انصاف کے 2 اپوزیشن اراکین نے تحریک کے خلاف ووٹ دیا۔

ٹیلی فونک گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کی ترقی اور خوشحالی وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔

انہوں نے یقین دلایا کہ مرکز خطے کے عوام کی فلاح، معاشی ترقی، خوشحالی، اور امن و سلامتی کے لیے آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔

شہباز شریف نے اس بات کا بھی عزم ظاہر کیا کہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر کی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے نومنتخب وزیرِ اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

فیصل ممتاز راٹھور گزشتہ 4 برسوں میں آزاد کشمیر کے چوتھے اور 1975 میں خطے میں پارلیمانی نظام متعارف کرائے جانے کے بعد 16ویں وزیرِ اعظم ہیں۔

آزاد کشمیر کے آئین کے تحت، موجودہ وزیرِ اعظم کے خلاف تحریکِ عدم اعتماد خود بخود بطور نئے نامزد وزیرِ اعظم کے حق میں ووٹ تصور کی جاتی ہے، اگر اسی قرارداد میں متبادل امیدوار کا نام دیا گیا ہو۔

فیصل ممتاز راٹھور آج مظفرآباد میں ایوانِ صدر میں اے جے کے کے نئے وزیرِ اعظم کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔

قبل ازیں اطلاعات تھیں کہ حلف صدر بیرسٹر سلطان محمود لیں گے، تاہم صدر کی علالت کے باعث وہ حلف نہیں لیں گے، اس صورت میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چوہدری لطیف اکبر ان کی جگہ یہ ذمہ داری ادا کریں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

2

خودکش بمبار نے اسلام آباد کچہری سے قبل ایک اور مقام پر حملے کی کوشش کی، تحقیقات میں انکشاف

3

مسلمان سے شادی کرنے والی خاتون سکھ یاتری کو واپس بھارت بھیجے جانے کا امکان

4

قومی ترانے کی بے ادبی، ملک مخالف نعرے، گومل یونیورسٹی کے متعدد طلبہ فارغ

5

جن کے اکسانے پر داماد ریپ کرتا ہے، ساس نے مقدمہ درج کرادیا

6

وینزویلا میں فوجی کارروائی کرنے کیلئے اپنا فیصلہ کرچکا ہوں، ٹرمپ

7

اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی خرید و فروخت پر پابندیاں بڑھادیں

8

جنگ مسلط کرنےوالوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا، فیلڈ مارشل

کارٹون

کارٹون : 18 نومبر 2025
کارٹون : 17 نومبر 2025