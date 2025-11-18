  • KHI: Sunny 29.2°C
  • LHR: Partly Cloudy 23°C
  • ISB: Sunny 21.8°C
بنوں میں پل کو اُڑانے کی کوشش ناکام، مقررہ وقت سے پہلے بم پھٹنے سے دہشتگرد ہلاک

غلام مرسلین مروتشائع 18 نومبر 2025 12:57pm
— فوٹو: غلام مرسلین مروت
— فوٹو: غلام مرسلین مروت

خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں منگل کے روز دہشت گردوں کی جانب سے پل کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش اس وقت ناکام ہوگئی جب ایک آئی ای ڈی نصب کرتے وقت ہی پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں دہشت گرد بھی ہلاک ہوگیا۔

بنوں ڈسٹرکٹ پولیس آفس کے ترجمان عامر خان نے ڈان کو بتایا کہ دو دہشت گرد ڈوگھوڑا پل کو دھماکے سے اڑانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس مقصد کے لیے انہوں نے پل پر آئی ای ڈی نصب کرنے کی کوشش کی۔

پولیس ترجمان نے بتایا کہ آئی ای ڈی وقت سے پہلے ہی پھٹ گیا جس سے دہشت گرد موقع پر ہی ہلاک ہوگیا جب کہ دوسرا دہشتگرد زخمی حالت میں موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

ترجمان کے مطابق پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ہلاک دہشت گرد کی شناخت کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے جب کہ دوسرے دہشتگرد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔

یاد رہے کہ یہ واقعہ تقریباً ایک ماہ بعد سامنے آیا ہے جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بنوں میں دہشتگردوں کی جانب سے پولیس اسٹیشن پر حملے کی کوشش ناکام بنائی تھی۔

پولیس کے مطابق فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے 19 اکتوبر کے واقعے میں بکا خیل پولیس اسٹیشن پر تھوڑے سے فاصلے سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔

تاہم، پولیس اہلکاروں نے اُن کی نقل و حرکت محسوس کرتے ہی اُن پر فائرنگ کردی جس کے باعث دہشتگرد پولیس اسٹیشن کے قریب نہ آسکے۔ بالآخر دہشتگرد فرار ہوگئے، پولیس بیان میں کہا گیا۔

اسی طرح 17 اکتوبر کو ایک واقعے میں تین دہشتگرد مارے گئے تھے جب انہوں نے رات گئے ایک پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔

