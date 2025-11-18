  • KHI: Clear 28.9°C
  • LHR: Partly Cloudy 23.9°C
  • ISB: Clear 19.1°C
  • KHI: Clear 28.9°C
  • LHR: Partly Cloudy 23.9°C
  • ISB: Clear 19.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

قیمتوں میں استحکام کے اگلے ہی روز سونا ہزاروں روپے سستا

ویب ڈیسکشائع 18 نومبر 2025 02:39pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

ملک میں سونے کے بھاؤ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے، قیمتوں میں استحکام کے اگلے ہی روز سونا ہزاروں روپے سستا ہوگیا۔

خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ منگل کو 24 قیراط سونے کی قیمت میں 7 ہزار روپے فی تولہ کمی ہوئی، جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 30 ہزار 662 روپے سے کم ہو کر 4 لاکھ 23 ہزار 662 روپے رہ گئی۔

اسی طرح 24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت میں 6 ہزار 2 روپے کمی آئی اور یہ 3 لاکھ 69 ہزار 223 روپے سے گھٹ کر 3 لاکھ 63 ہزار 221 روپے ہو گئی، جبکہ 22 قیراط کا 10 گرام سونا 5 ہزار 502 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 38 ہزار 466 روپے سے کم ہو کر 3 لاکھ 32 ہزار 964 روپے رہ گئی۔

عالمی مارکیٹ میں بھی سونا 70 ڈالر سستا ہو گیا، اور اس کی قیمت 4 ہزار 83 ڈالر سے کم ہو کر 4 ہزار 13 ڈالر پر آ گئی۔

چاندی کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی اور فی تولہ چاندی 123 روپے سستی ہو کر 5 ہزار 368 روپے سے کم ہو کر 5 ہزار 245 روپے رہ گئی، جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 106 روپے کمی کے بعد 4 ہزار 602 روپے سے کم ہو کر 4 ہزار 496 روپے رہ گئی۔

عالمی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت بھی 1.23 ڈالر کم ہو کر 50.96 ڈالر سے 49.73 ڈالر ہو گئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کیخلاف جرائم کے مقدمے میں سزائے موت

2

ٹی وی میزبان شاہ زیب خانزادہ ہراسانی کا شکار، سیاسی و صحافتی شخصیات دفاع میں آگئیں

3

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

4

27ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام قانونی راستے بند، عمران خان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟

5

خارجی دہشتگرد احسان اللہ کے فتنۃ الخوارج سے متعلق ہوشربا انکشافات

6

مدینہ کے قریب بھارتی زائرین کی بس کو حادثہ، 45 افراد جاں بحق

7

کنسرٹ میں بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید، طلحہ انجم کا ردعمل آگیا

8

کراچی: کلثوم بائی ولیکا ہسپتال میں علاج کرانے والے 18 بچے ایچ آئی وی کا شکار

کارٹون

کارٹون : 18 نومبر 2025
کارٹون : 17 نومبر 2025