قیمتوں میں استحکام کے اگلے ہی روز سونا ہزاروں روپے سستا
ملک میں سونے کے بھاؤ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے، قیمتوں میں استحکام کے اگلے ہی روز سونا ہزاروں روپے سستا ہوگیا۔
خبر رساں ادارے اے پی پی کے مطابق آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ منگل کو 24 قیراط سونے کی قیمت میں 7 ہزار روپے فی تولہ کمی ہوئی، جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 30 ہزار 662 روپے سے کم ہو کر 4 لاکھ 23 ہزار 662 روپے رہ گئی۔
اسی طرح 24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت میں 6 ہزار 2 روپے کمی آئی اور یہ 3 لاکھ 69 ہزار 223 روپے سے گھٹ کر 3 لاکھ 63 ہزار 221 روپے ہو گئی، جبکہ 22 قیراط کا 10 گرام سونا 5 ہزار 502 روپے کمی کے بعد 3 لاکھ 38 ہزار 466 روپے سے کم ہو کر 3 لاکھ 32 ہزار 964 روپے رہ گئی۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونا 70 ڈالر سستا ہو گیا، اور اس کی قیمت 4 ہزار 83 ڈالر سے کم ہو کر 4 ہزار 13 ڈالر پر آ گئی۔
چاندی کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی اور فی تولہ چاندی 123 روپے سستی ہو کر 5 ہزار 368 روپے سے کم ہو کر 5 ہزار 245 روپے رہ گئی، جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت 106 روپے کمی کے بعد 4 ہزار 602 روپے سے کم ہو کر 4 ہزار 496 روپے رہ گئی۔
عالمی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت بھی 1.23 ڈالر کم ہو کر 50.96 ڈالر سے 49.73 ڈالر ہو گئی۔