یورپ مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں امریکا کے ساتھ قدم ملانے کیلئے کوشاں

ڈان اخبار شائع November 19, 2025 اپ ڈیٹ November 19, 2025 09:00am
یورپی کمیشن کی ڈیجیٹل سربراہ ہینا ویرکونن نے کہا کہ یورپ کا مقصد بہت سادہ ہے کہ ہم اے آئی اور جدید ٹیکنالوجیز میں قیادت کرنا چاہتے ہیں، پیروی نہیں۔ —فائل فوٹو: رائٹرز

اعلیٰ حکام نے منگل کے روز ایک سربراہی اجلاس میں زور دیا ہے کہ یورپ کو مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی دوڑ میں قیادت حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی، اس اجلاس کا مقصد خطے کو ڈیجیٹل دور کے محاذ پر لانا اور امریکی ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں پر انحصار کم کرنا ہے۔

ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق برلن میں اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی یورپی یونین نے یہ اعلان بھی کیا کہ ایمازون اور مائیکروسافٹ کی کلاؤڈ سروسز کو یونین میں سخت مسابقتی قواعد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ برسلز ان کی مارکیٹ طاقت کی چھان بین کر رہا ہے۔

اس اجلاس میں یورپ کے ٹیکنالوجی شعبے کے رہنماؤں نے شرکت کی، اور اس سے جرمن چانسلر فریڈرک مرز اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی خطاب کرنا تھا۔

یورپی کمیشن کی ڈیجیٹل سربراہ ہینا ویرکونن نے افتتاحی سیشن میں کہا کہ یورپ کا مقصد بہت سادہ ہے کہ ہم اے آئی اور جدید ٹیکنالوجیز میں قیادت کرنا چاہتے ہیں، پیروی نہیں، ہمارے پاس مارکیٹ ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہمارے پاس عزم ہے، اب ہمیں سرمایہ کاری، جدت اور استعمال کے میدان میں وسعت لانی ہے۔

یورپ اس مطالبے کا جواب دے رہا ہے کہ وہ اپنی ڈیجیٹل سمت خود متعین کرے اور چین اور امریکا کے مقابلے میں اے آئی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے اقدامات کرے۔

امریکی ٹیک کمپنیوں کی بالادستی کے بارے میں خدشات بھی بڑھ گئے ہیں، کیوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ’امریکا فرسٹ‘ حکومت کے تحت واشنگٹن کے ساتھ تعلقات مزید بے چینی کا شکار ہو رہے ہیں۔

امریکا اور یورپ کے درمیان کشیدگی کے باوجود، فرانسیسی صدارت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ یہ اجلاس امریکا یا حتیٰ کہ چین کے ساتھ محاذ آرائی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ’اپنی بنیادی خودمختاری کا تحفظ‘ کرنے کے لیے ہے۔

