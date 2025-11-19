سونے کی قیمت میں یکدم بڑا اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
ملک بھر میں فی تولہ سونا 7 ہزار 900 روپے مہنگا ہوکر 4 لاکھ 31 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق کارباری ہفتے کے تیسرے روز 24 قیراط سونے کی قیمت میں 7 ہزار 900 روپے کا اضافہ ہوا جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 23 ہزار 662 روپے سے بڑھ کر 4 لاکھ 31 ہزار 562 روپے ہوگیا۔
اسی طرح، 10 گرام سونے کی قیمت میں 6 ہزار 773 روپے کے اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس سے نئی قیمت 3 لاکھ 69 ہزار 994 روپے ہوگئی۔
عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا 79 ڈالر مہنگا ہوکر 4 ہزار 92 ڈالر کا ہوگیا۔
چاندی کی فی تولہ قیمت 177 روپے کے اضافے سے 5 ہزار 22 روپے ہوگئی جب کہ 10 گرام چاندی کی قیمت 152 روپےکے اضافے سے 4 ہزار 648 روپے ہوگئی۔