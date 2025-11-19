  • KHI: Clear 24.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 18.4°C
  • ISB: Clear 14.6°C
  • KHI: Clear 24.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 18.4°C
  • ISB: Clear 14.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پنجاب میں ڈیڑھ سال میں جو ترقی ہوئی اُس کی مثال نہیں ملتی، وزیر اعلیٰ پنجاب

ویب ڈیسک شائع November 19, 2025 اپ ڈیٹ November 19, 2025 05:47pm
— فوٹو: ڈان نیوز/اسکرین گریب
— فوٹو: ڈان نیوز/اسکرین گریب

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب میں ڈیڑھ سال میں جو ترقی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی، صوبے کے ہر شہر میں جدید ہسپتال بنائیں گے۔

ڈان نیوز کے مطابق راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نےکہا کہ عوام کو علاج معالجے کی معیاری سہولیات فراہم کر رہے ہیں، صوبے کے ہسپتالوں میں مفت ادویات فراہمی کا سلسلہ بھی جاری اور صوبائی حکومت راشن کارڈ کے ذریعے مستحقین کی خدمت میں مصروف ہے۔

انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بس میں طلبہ کو مفت سفر کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، حکومت پنجاب نے طلبہ کے لیے اسکالر شپ پروگرام شروع کیا، راولپنڈی میں صفائی ستھرائی کا نظام دیکھ کر خوشی ہوئی، شہر میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔

وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عوام کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولت فراہم کی جارہی ہے، ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے، میٹرو ہویا الیکٹرک بسیں، مسلم لیگ (ن) کا عوام کے لیے تحفہ ہے۔

مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دیتی ہے، ہماری جماعت نے پورے ملک میں ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھائے، ہماری حکومت جب بھی آتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے، ہم نے ملک کو میگا منصوبے دیئے۔

انہوں نے مزید کہا کہ الیکٹرک بسیں ماحولیاتی آلودگی پرقابوپانے میں معاون ثابت ہوں گی، الیکٹرک بسوں میں مسافروں کو جدید سہولیات فراہم کی جارہی ہیں، پنجاب میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں سڑکوں کا جال نہ بچھایاگیا ہو۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

آئی سی سی نے بابراعظم پر جرمانہ عائد کردیا

2

دبئی ایئرشو: بھارتی طیارے سے فیول لیک ہونے کی ویڈیو وائرل، آن لائن مذاق بن گیا

3

بولی وڈ کی پاکستان مخالف فلم ’دھرندر‘ میں بینظیر بھٹو کی تصاویر کا استعمال

4

مئی کا تنازع صرف ٹریلر تھا، پوری طرح تیار ہیں، بھارتی آرمی چیف کی جنگ کی دھمکی

5

’شکریہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ! تاریخ بھولے گی نہ معاف کرے گی‘

6

کراچی: ڈی ایچ اے سے سرکاری اہلکار کی نوبیاہتا اہلیہ کی لاش برآمد

7

27ویں آئینی ترمیم کے بعد 3 اہم آئینی اور عدالتی اداروں کی تشکیل نو کردی گئی

8

سلامتی کونسل نے غزہ امن منصوبے سے متعلق امریکی قرارداد منظور کرلی

کارٹون

کارٹون : 19 نومبر 2025
کارٹون : 18 نومبر 2025