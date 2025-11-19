رقص کرنا اور دیکھنا دماغی صحت کے لیے فائدہ مند، تحقیق
ایک دلچسپ تحقیق سے معلوم ہوا کہ مختلف انداز کے رقص دیکھنے سے انسانی دماغ مختلف طریقوں سے متحرک ہوتا ہے اور اس سے دماغ کی حرکات، جمالیات اور جذبات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔
طبی ویب سائٹ کے مطابق جاپان میں کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ رقص کی اقسام انسانی دماغ میں الگ الگ نقشے بناتی ہیں اور ماہر رقاصوں کا رقص دماغ کو نئے سرے سے منفرد انداز میں اثر انداز ہوسکتا ہے۔
تحقیق کے دوران ٹیم نے 14 افراد (سات نئے رقاص اور سات ماہر رقاصوں پر مشتمل) کے دماغوں کو اسکین کیا جبکہ وہ تقریباً پانچ گھنٹوں کی رقص کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے۔
ان ویڈیوز میں 30 سے زائد رقاصوں نے 60 سے زیادہ مختلف موسیقی کی اقسام پر 10 مختلف طریقوں کے رقص کیے جن میں ہپ ہاپ، بریک ڈانس، اسٹریٹ جاز اور بیلٹ شامل تھے۔
محققین نے ایک جدید مصنوعی ذہانت (اے آئی) ماڈل استعمال کیا جو بڑی تعداد میں رقص کی ویڈیوز پر تربیت یافتہ تھا اور اس سے شرکا کے دماغی ڈیٹا کا جائزہ بھی لیا۔
اس طریقہ کار سے پتہ چلا کہ رقص کی حرکات، موسیقی، جمالیات اور جذبات جیسی خصوصیات شرکا کے دماغوں میں رقص کی نقشہ سازی کی پیش گوئی کرتی ہیں۔
تجزیے سے معلوم ہوا کہ ماہر رقاصوں کے دماغوں میں ہر رقص کی اقسام کے لیے زیادہ انفرادی اور منفرد نقشے بنے۔
تحقیق کے نتائج سے یہ بھی عیاں ہوا کہ رقص دیکھنے کے دوران دماغ موسیقی اور جذبات کے اشاروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، جو رقص کی تخلیق اور اس کی تفہیم کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ تربیت سے دماغ کی ساخت تبدیل ہو سکتی ہے، جو رقص کی تخلیق اور اسے سمجھنے میں نئی بصیرت فراہم کرتی ہے۔