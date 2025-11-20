آئی ایم ایف کی مدد سے غیر ملکی قرضوں میں 33 فیصد اضافہ، 4 ماہ میں نصف ہدف حاصل کرلیا
پاکستان نے مالی سال 2026 کے پہلے چار ماہ میں غیر ملکی قرضوں میں 33 فیصد اضافہ دیکھا ہے، جس کی بڑی وجہ عالمی مالیاتی ادارے (آئی ایم ایف) کی معاونت ہے۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی قرضوں کی آمدنی مالی سال 26-2025 کے پہلے چار مہینوں میں 33 فیصد سے زیادہ بڑھ کر 2 ارب 29 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ہو گئی، جس کی بنیادی وجہ آئی ایم ایف کی معاونت ہے۔
اس کی بدولت حکومت نئے مالی سال کا آغاز بہتر طریقے سے کر سکی، جب کہ گزشتہ سال آئی ایم ایف کی مدد نہ ہونے کی وجہ سے شروعات کمزور رہی تھی۔
جولائی سے اکتوبر کے دوران کل غیر ملکی آمدنی (قرضے اور گرانٹس دونوں) 2 ارب 29 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہی، جو گزشتہ سال کے 1 ارب 72 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سے 33 فیصد زیادہ ہے، صرف اکتوبر میں آمدنی 47 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہی، جو گزشتہ سال کے اسی مہینے کے 41 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہے۔
رواں سال غیر ملکی قرضوں کی آمدنی 1 ارب 82 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہی، جو گزشتہ سال کے 1 ارب 30 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 39 فیصد زیادہ ہے، لیکن گرانٹس کم ہو کر صرف 5 کروڑ 56 لاکھ ڈالر رہیں، جب کہ پچھلے سال یہ 8 کروڑ 76 لاکھ 60 ہزار ڈالر تھیں، یعنی 73 فیصد کمی ہوئی۔
مالی سال 2026 کے لیے حکومت نے غیر ملکی آمدنی کا ہدف 19 ارب 90 کروڑ ڈالر مقرر کیا ہے، جو پچھلے سال کے 19 ارب 40 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے۔
جولائی تا اکتوبر 2023 میں پاکستان نے 3 ارب 85 کروڑ ڈالر سے زیادہ حاصل کیے، جس کی بڑی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ نو ماہ کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ (ایس بی اے) پر دستخط تھے، اس کے نتیجے میں سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر کے ٹائم ڈپازٹ کی بڑی رقم موصول ہوئی، دراصل جولائی 2023 میں کل غیر ملکی آمدنی 5 ارب 10 کروڑ ڈالر تھی، جس میں آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اور متحدہ عرب امارات سے 1 ارب ڈالر شامل تھے۔
وزارت اقتصادی امور نے بدھ کو بتایا کہ مالی سال 2026 کے پہلے چار ماہ میں کل غیر ملکی آمدنی 2 ارب 29 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہی، جب کہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ 1 ارب 72 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تھی۔
وزارت کے مطابق اس میں سے 77 کروڑ 30 لاکھ ڈالر منصوبہ جاتی مالی اعانت کے لیے موصول ہوئے اور غیر منصوبہ جاتی آمدنی 1 ارب 52 کروڑ ڈالر رہی۔
جولائی تا اکتوبر کے دوران بجٹ سپورٹ کے لیے تقریباً 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے قرضے موصول ہوئے، جب کہ اس سال بجٹ سپورٹ کے لیے سالانہ ہدف 13 ارب 50 کروڑ ڈالر مقرر کیا گیا ہے، گزشتہ سال یہ 15 ارب ڈالر تھا۔
حکام چار ماہ میں سعودی آئل سہولت کے تحت 40 کروڑ ڈالر بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے، ہر ماہ 10 کروڑ ڈالر کی شرح سے، جب کہ سالانہ ہدف 1 ارب ڈالر تھا۔
ملٹی لیٹرل اداروں (آئی ایم ایف کے علاوہ) سے مکمل سال کے 5 ارب ڈالر کے ہدف کے مقابلے میں پاکستان نے چار ماہ میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر حاصل کیے، جب کہ پچھلے سال اسی عرصے میں یہ رقم 72 کروڑ ڈالر تھی، جب سالانہ ہدف 4 ارب 50 کروڑ ڈالر تھا۔
دوطرفہ قرض دہندگان (تین اسٹریٹجک دوست ممالک کے علاوہ) سے اس سال کے پہلے دو ماہ میں کل آمدنی 44 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہی، جو سالانہ ہدف 1 ارب 36 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں کم تھی، لیکن پچھلے سال کے 26 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 73 فیصد زیادہ تھی، جب مکمل سال کا ہدف 52 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تھا۔
رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ میں دوطرفہ اور کثیرطرفہ قرض دہندگان سے کل آمدنی 1 ارب 55 کروڑ 80 لاکھ ڈالر رہی، جب کہ سالانہ ہدف 6 ارب 40 کروڑ ڈالر مقرر تھا۔ گزشتہ سال حکومت نے ان ذرائع سے 98 کروڑ 10 لاکھ ڈالر حاصل کیے تھے، جب کہ سالانہ ہدف 5 ارب 5 کروڑ ڈالر تھا۔
غیر ملکی پاکستانیوں سے آمدنی موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں نیا پاکستان سرٹیفیکیٹس کے ذریعے 73 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال 54 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تھی، حکومت نے رواں سال ان سرٹیفیکیٹس کے ذریعے مجموعی طور پر 60 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی آمدنی کا تخمینہ لگایا ہے۔
موجودہ مالی سال کے 19 ارب 90 کروڑ ڈالر کے مکمل سالانہ ہدف میں 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کثیرطرفہ اور دوطرفہ قرض دہندگان سے شامل ہیں، جس میں 5 ارب 5 کروڑ ڈالر کثیرطرفہ اداروں سے اور 1 ارب 36 کروڑ ڈالر دوطرفہ قرض دہندگان سے ہیں۔
اس کے علاوہ 40 کروڑ ڈالر بین الاقوامی بانڈز، 3 ارب 10 کروڑ ڈالر غیر ملکی تجارتی قرضے، 5 ارب ڈالر سعودی عرب کے ٹائم ڈپازٹ اور 4 ارب ڈالر چین کے سیف ڈپازٹ میں شامل ہیں۔