پاکستان اور ہنگری کے درمیان ایم او یو کی تجدید، پاکستانی طلبہ کواسکالرشپ کے بہتر مواقع میسر آئیں گے

پاکستان اور ہنگری کے درمیان ایم او یو کی تجدید، پاکستانی طلبہ کواسکالرشپ کے بہتر مواقع میسر آئیں گے
برسلز میں نائب وزیر اعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار نے ہنگری کے وزیرِ خارجہ پیٹر سجییارٹو سے ملاقات کی، ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعاون کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ لیا، دونوں وزرائے خارجہ نے اسٹیپینڈیئم ہنگیری کم پروگرام 2026–2028 کے تحت تعاون کے فریم ورک میں ایم او یو کی تجدید پر بھی دستخط کیے۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات برسلز میں منعقدہ چوتھے ای یو انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحٰق ڈار نے ہنگری کے وزیرِ خارجہ پیٹر سجییارٹو سے ملاقات کی۔
ترجمان کے مطابق دوران ملاقات دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعاون کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ لیا، اس دائرہ کار میں سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ثقافتی، دفاعی روابط اور عوامی سطح پر تبادلوں کے شعبے شامل تھے۔
دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلۂ خیال ہوا اور فریقین نے بین الاقوامی فورمز پر مسلسل رابطے اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے اسٹیپینڈیئم ہنگری کم پروگرام 2026–2028 کے تحت تعاون کے فریم ورک میں ایم او یو کی تجدید پر بھی دستخط کیے، اس فریم ورک کی تجدید سے پاکستانی طلبہ کے لیے ہنگری میں اسکالرشپ کے بہتر مواقع یقینی بنیں گے۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے پاکستان اور ہنگری کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دیگر زیر التوا معاہدوں کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی غرض سے قریبی رابطہ برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔