  • KHI: Clear 20°C
  • LHR: Clear 13.2°C
  • ISB: Clear 14.7°C
  • KHI: Clear 20°C
  • LHR: Clear 13.2°C
  • ISB: Clear 14.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 19.74 ارب ڈالر تک پہنچ گئے

ویب ڈیسکشائع 21 نومبر 2025 12:06am
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر بڑھ ایک کروڑ 43 لاکھ ڈالر بڑھ کر19.74 ارب ڈالر ہوگئے۔

اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان کے کُل مائع زرمبادلہ کے ذخائر 14 نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران بڑھ کر 19 ارب 73 کروڑ 82 لاکھ ڈالر ہو گئے جبکہ مرکزی بینک کے پاس موجود ذخائر کی مالیت 14 ارب 55 کروڑ ڈالر رہی۔

مرکزی بینک نے ہفتہ وار رپورٹ میں مزید بتایا کہ 14 نومبر 2025 کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ کے ذخائر 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر بڑھ کر 14 ارب 55 کروڑ 15 لاکھ ڈالر ہوگئے۔

تاہم، کمرشل بینکوں کے پاس موجود زرمبادلہ کے ذخائر میں 12.6 ملین ڈالر کی کمی واقع ہوئی، جو 5 ارب 18 کروڑ 67 لاکھ ڈالر رہ گئے۔

واضح رہے کہ 7 نومبر کو ختم ہونے والے گزشتہ ہفتے ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر 19 ارب 72 کروڑ 39 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیے گئے تھے، ان میں سے مرکزی بینک کے پاس 14 ارب 52 کروڑ 46 لاکھ ڈالر جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 19 کروڑ 93 لاکھ ڈالر کے ذخائر موجود تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

4 روزہ جنگ میں پاکستان بھارت پر فاتح رہا، امریکی کانگریس میں رپورٹ جمع

2

محمد بن سلمان کا خاشقجی کے قتل پر اظہار افسوس، ٹرمپ کی جانب سے شہزادے کا دفاع

3

عدالت نے ثانیہ زہرہ کے شوہر کو بیوی کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنادی

4

ڈراما ’سانول یار پیا‘ کی انگریزی گرامر کی غلطی پر صارفین کا دلچسپ ردعمل

5

ایران: بادل برسانے کے بعد 31 میں سے 18 صوبوں میں سیلابی صورتحال کی وارننگ

6

سپریم کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث، اجتماعی استعفے کی تجویز پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا

7

بولی وڈ کی پاکستان مخالف فلم ’دھرندر‘ میں بینظیر بھٹو کی تصاویر کا استعمال

8

ایک صدی تک سپر اسٹار، 200 سال تک زندہ رہوں گا، شاہ رخ خان

کارٹون

کارٹون : 20 نومبر 2025
کارٹون : 19 نومبر 2025