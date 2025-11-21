بنوں: امن کمیٹی کے دفتر پر خارجیوں کا حملہ، 7 بے گناہ شہریوں کو شہید کردیا
بنوں کے تھانہ ہوید کی حدود میں رات گئے امن کمیٹی کے دفتر پر نامعلوم افراد نے دھاوا بول دیا، اندھادھند فائرنگ سے 7 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا۔
ڈان نیوز کے مطابق بنوں کے تھانہ ہوید کی حدود میں فائرنگ کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا، حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہوگئے جن کی تلاش کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی جاری ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر فتنۃ الخوارج کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
شہباز شریف اور محسن نقوی نے متعلقہ حکام کو ذمہ داران کا تعین کرکے انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کی۔
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایسی بزدلانہ کاروائیاں، فتنۃ الخوارج کے پاکستان میں بد امنی کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کرتی ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسی بزدلانہ کاروائیاں کسی قیمت پاکستانیوں کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتیں، ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے پوری قوم متحد ہے۔