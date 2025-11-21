گزشتہ پانچ سالوں کے دوران کتنے بھارتی لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہوئے؟
بھارت میں مقامی طور پر تیار کردہ لڑاکا طیارہ تیجس دبئی ایئر شو میں مظاہرے کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔
فائٹر جیٹ کے زمین سے ٹکراتے ہی آگ کا شعلہ دیکھا گیا، جبکہ جائے حادثہ پر سیاہ دھواں اڑتا ہوا نظر آیا۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر انڈین ایئر فورس (آئی اے ایف) نے واقعے میں پائلٹ کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کا حادثہ رونما ہوا ہو، گزشتہ پانچ سالوں کے دوران پیش آنے والے ایسے حادثات کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔
2020
فروری 23: مگ-29کے
ٹائمز آف انڈیا نے ایک بھارتی بحریہ کے ترجمان کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ بھارتی فضائیہ کا ایک میگ-29 گوا کے ساحل کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جو معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔
2021
17 مارچ: مگ-21 بائیسن
بھارت میں میگ-21 بائیسن طیارہ گرنے سے ایک آئی اے ایف پائلٹ ہلاک ہوا۔
آئی اے ایف کے بیان میں کہا گیا کہ گروپ کیپٹن اے گپتا ایک جنگی تربیتی مشن کے لیے ایئربیس سے اُڑے تھے، جب انہیں یہ مہلک حادثہ پیش آیا، مزید کہا گیا تھا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کورٹ آف انکوائری قائم کر دی گئی ہے۔
2022
29جولائی: مگ-21 بائیسن
بھارت میں سوویت دور کا ایک میگ-21 تربیتی پرواز کے دوران راجستھان میں کریش کر گیا، جبکہ 2 پائلٹ ہلاک ہوئے۔
بھارتی فضائیہ نے بتایا تھا کہ تربیتی طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا‘ اور وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا گیا جبکہ وِنگ کمانڈر ایم۔ رانا اور فلائٹ لیفٹیننٹ آدویتّیہ بال ہلاک ہوئے۔
2023
29 جنوری: سوخوئی ایس یو-30، ڈسالٹ میراج 2000
بھارتی دارالحکومت کے قریب مشقوں کے دوران بظاہر فضا میں ٹکرانے سے 2 فائٹر جیٹ طیارے گر کر تباہ ہو گئے، جس میں ایک پائلٹ ہلاک اور دو زخمی ہوئے۔
روسی ساختہ سوخوئی ایس یو-30 میں دو پائلٹ سوار تھے، اور فرانسیسی ساختہ میراج 2000 ایک تیسرے پائلٹ نے اڑایا، دونوں طیارے گوالیار ایئربیس سے اڑے تھے، جو جائے حادثہ سے تقریباً 50 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔
8 مئی: مگ-21 بائیسن
راجستھان کے علاقے سورت گڑھ کے قریب ایک روسی ساختہ مگ-21 آن بورڈ ایمرجنسی کے باعث گرنے سے زمین پر موجود تین افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ایک گھر تباہ ہو گیا تھا۔
آئی اے ایف نے بتایا تھا کہ پائلٹ محفوظ طور پر باہر نکل آیا اور حادثہ معمول کی تربیتی پرواز کے تھوڑی دیر بعد پیش آیا۔
2024
12 مارچ: ایچ اے ایل تیجس
بھارتی فضائیہ کا مقامی طور پر تیار کردہ جنگی طیارہ ریاست راجستھان میں گر کر تباہ ہوا، یہ اس طیارے کے شامل کیے جانے کے بعد پہلا ایسا واقعہ تھا۔
4 نومبر: مگ-29
آئی اے ایف نے بتایا کہ ایک مگ-29 لڑاکا طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران آگرہ کے قریب ’سسٹم کی خرابی‘ کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔
بھارتی فضائیہ نے ’ایکس‘ پر لکھا تھا کہ پائلٹ نے زمین پر جانی نقصان یا املاک کو نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے طیارے کو قابو میں رکھا، پھر محفوظ طور پر باہر نکل آیا، وجہ جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔
2025
9 جولائی: جیگوار
بھارتی فضائیہ کے مطابق اس کے دو پائلٹ راجستھان کے ضلع چورو کے ایک گاؤں کے قریب جیگوار لڑاکا طیارہ گرنے سے ہلاک ہو گئے۔
راجالدیسر تھانہ انچارج کملیش نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو بتایا تھا کہ برطانوی-فرانسیسی ساختہ طیارہ دوپہر ۱:۲۵ بجے کے قریب ایک زرعی کھیت میں گرا تھا۔