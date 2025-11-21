  • KHI: Clear 22.4°C
خیبرپختونخوا : سیکیورٹی فورسز کے دو آپریشنز میں بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج ہلاک

ویب ڈیسکشائع 21 نومبر 2025 08:51pm
فائل فوٹو: اے ایف پی
فائل فوٹو: اے ایف پی

خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے دو الگ الگ آپریشنز میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 13 دہشتگرد ہلاک ہوگئے۔

انٹرسروسز پبلک ریلیشنز ( آئی ایس پی آر ) کے مطابق 20-21 نومبر کو خیبر پختونخواہ میں دو الگ آپریشنز کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 13 خوارج ہلاک ہو گئے۔

خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لکی مروت ڈسٹرکٹ کے عمومی علاقے پہاڑخیل میں مشترکہ انٹیلی جنس بنیاد پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران،سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 10 خوارج کو ہلاک کردیا۔

ایک اور انٹیلی جنس بنیاد پر آپریشن ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ میں کیا گیا جہاں فائرنگ کے تبادلے کے دوران، سیکیورٹی فورسز نے تین خوارج کو ہلاک کردیا۔

ہلاک شدہ بھارتی حمایت یافتہ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا، جو سکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بے گناہ شہریوں کے ہدف قاتلانہ حملوں سمیت متعدد دہشت گرد سرگرمیوں میں فعال طور پر ملوث تھے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں موجود کسی اور بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشنز جاری ہیں، کیونکہ پاکستان کی سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی حمایت یافتہ اور اسپانسرڈ دہشت گردی کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے فیڈرل ایپیکس کمیٹی کے قومی ایکشن پلان کے تحت منظور شدہ وژن ”عزم استحکام“ کے تحت جاری کاؤنٹر ٹیررزم مہم کو بھرپور رفتار سے جاری رکھیں گے۔

