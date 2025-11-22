پنجاب: 13 قومی وصوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات کیلئے سیکیورٹی انتظامات مکمل
پنجاب کے 13 قومی و صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولیس نے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے، سکیورٹی پر 20 ہزار سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات ہوں گے۔
ڈان نیوز کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہاکہ ووٹرز کو حق رائے دہی کے لئے پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کریں گے، الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق، دفعہ 144، اسلحہ پابندی کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس ہے۔
ان کا کہنا تھاکہ الیکشن میٹریل کی ترسیل و آمدورفت جاری ہے، محفوظ ترسیل کے لئے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں۔
آئی جی پنجاب نے بتایا کہ 939 مردانہ، 889 زنانہ، 964 جوائنٹ پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز اور الیکشن کمیشن عملےکو بھرپور سکیورٹی فراہم کر رہے ہیں جب کہ 2 ہزار 792 پولنگ اسٹیشنز میں سے 408 انتہائی حساس، ایک ہزار 32 حساس قرار دیئے گئے ہیں۔
مزید کہا کہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب مکمل کرلی گئی جس کی لمحہ بہ لمحہ مانیٹرنگ کی جائے گی، سنٹرل پولیس آفس، سیف سٹیز اتھارٹی، اضلاع کے کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ رومز سے پولنگ کے عمل کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔
ڈپٹی کمشنر لاہور کے مطابق این اے 129 ضمنی الیکشن میں انتخابی مہم ختم ہوگئی اور پولنگ کیلئے تمام انتظامات مکمل ہیں جب کہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد لازمی بنایا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہاکہ امن و امان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ڈیوٹیز لگا دیں ہیں، شفافیت، غیر جانبداری اور پرامن ماحول میں پولنگ ہماری اولین ترجیح ہے اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلاامتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ پولنگ کا عمل کل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا، ضلعی انتظامیہ نے الیکشن کمیشن کے اشتراک سے تمام لاجسٹک اور ٹرانسپورٹ فراہم کر رہی ہے۔
ڈی سی نے کہا کہ میڈیا ادارے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت امیدواروں کا تشہیری مواد نشر کرنے سے گریز کریں، انتخابی مہم کا وقت ختم، تمام امیدوار اور ووٹرز ’سائلنس پیریڈ‘ کا مکمل احترام کریں۔
اس سے قبل، وفاقی حکومت نے 23 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دی تھی۔
ضمنی انتخابات 23 نومبر بروز اتوار ان حلقوں میں ہوں گے:
این اے 18 (ہری پور)، این اے 96 (فیصل آباد-II)، این اے 104 (فیصل آباد-X)، این اے 143 (ساہیوال-III)، این اے 185 (ڈیرہ غازی خان-II)، این اے 129 (لاہور-XIII)، پی پی 73 (سرگودھا-III)، پی پی 98 (فیصل آباد-I)، پی پی 115 (فیصل آباد-XVIII)، پی پی 116 (فیصل آباد-XIX)، پی پی 203 (ساہیوال-VI)، پی پی 269 (مظفرگڑھ-II) اور پی پی 87 (میانوالی-III)۔