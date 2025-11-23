ملک میں گاڑیوں کی اسمبلی کٹس کی درآمدات میں 123 فیصد اضافہ
ملک میں گاڑیوں کی اسمبلی کٹس کی درآمدات میں پچھلے سال کے مقابلے میں 123 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث مقامی آٹو مارکیٹ میں سرگرمی بڑھ گئی ہے۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ملک میں نئی اور استعمال شدہ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ مقامی اسمبلی کے لیے آٹو پارٹس کی درآمدات میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ صارفین دونوں، استعمال شدہ اور مقامی طور پر تیار شدہ گاڑیوں میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس (پی بی ایس) کے مطابق مقامی کار ساز کمپنیوں کی طرف سے گاڑیوں کے اسمبلی کٹس (ایس کے ڈی/سی کے ڈی) کی درآمدات پچھلے سال کے مقابلے میں 123 فیصد بڑھ کر چار ماہ کے دوران 62 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔
اسی طرح مکمل تیار شدہ (سی بی یو) نئی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمدات بھی 31 فیصد بڑھ کر چار ماہ میں 11 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ہو گئی ہیں، جو پچھلے سال اسی مدت میں 8 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تھیں۔
پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز (پی اے اے پی اے ایم) نے پاکستان آٹو پارٹس شو (پی اے پی ایس) 2025 کے دوران ایک مہنگی میڈیا مہم چلائی، جس میں خبردار کیا گیا کہ 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، 1 ہزار 200 فیکٹریاں اور 25 لاکھ ملازمتیں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمدات کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔
ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد ایک طرح سے جرم ہے، کیونکہ حوالہ، ہنڈی اور چھپی ہوئی رقم آہستہ آہستہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔
مقامی کار ساز کمپنیوں نے بھی یہی کہا اور دعویٰ کیا کہ استعمال شدہ گاڑیوں کا مارکیٹ شیئر 25 سے 30 فیصد تک پہنچ گیا ہے، جو چند سال پہلے 10 فیصد سے بھی کم تھا۔
یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ دونوں استعمال شدہ اور مقامی طور پر بنائی گئی گاڑیاں بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہیں، یہ بات ان دعووں کے برعکس ہے کہ استعمال شدہ گاڑیوں نے مقامی گاڑیوں کی فروخت کو نقصان پہنچایا ہے۔
مارکیٹ کے ماہرین کے مختلف خیالات ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ مقامی کار ساز کمپنیوں کی طرف سے ایس کے ڈی/سی کے ڈی کی زیادہ درآمد نئے ماڈلز میں کم مقامی پارٹس کی نشاندہی کرتی ہے، جب کہ کچھ کا کہنا ہے کہ پارٹس اور ایکسیسریز کی بڑھتی ہوئی درآمدات کی وجہ آٹو پالیسی 2021-2026 ہے، جس نے نئے کمپنیوں کو بہت کم مقامی پارٹس کے ساتھ گاڑیاں بنانے کی ترغیب دی، جس سے درآمدات بڑھیں۔
مالی سال 2021 سے چار ماہ تک مالی سال 2026 میں ایس کے ڈی/سی کے ڈی درآمدات کا بل 6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جب کہ مکمل تیار شدہ گاڑیوں (سی بی یو) کی درآمدات 1 ارب 50 کروڑ ڈالر سے کم ہیں، جاپانی مقامی گاڑیوں میں مقامی پارٹس کی مقدار 35 سے 73 فیصد کے درمیان ہے، جب کہ کوریائی اور چینی ماڈلز میں یہ 10 سے 35 فیصد کے درمیان ہے۔
ایک اسمبلر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایس کے ڈی/سی کے ڈی درآمدات ہر گاڑی کے لیے سی بی یو کی درآمدات کے مقابلے میں زیادہ غیر ملکی کرنسی استعمال کرتی ہیں۔
اسمبلر کے مطابق آٹو مارکیٹ طویل مندی کے بعد دوبارہ بہتر ہو رہی ہے اور اب طلب تقریباً معمول کی سطح پر آ گئی ہے۔
مزید یہ کہ پرانے اور نئے کمپنیوں کے نئے ماڈلز صارفین کے لیے زیادہ انتخاب فراہم کر رہے ہیں، جس سے فروخت بڑھ رہی ہے۔
اس کے ساتھ بہت سے نئے داخل ہونے والے الیکٹرک گاڑیاں بھی سی بی یو کے طور پر کم ٹیکس پر پیش کر رہے ہیں، جس کے ساتھ زیادہ استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمدات نے مجموعی فروخت کو مزید بڑھا دیا ہے، تمام کار ساز کمپنیوں نے مارکیٹ شیئر حاصل کرنے کے لیے سخت محنت شروع کر دی ہے۔
کم سود کی شرح کی وجہ سے چھوٹی، مقامی بنائی گئی اور استعمال شدہ گاڑیوں کے لیزنگ میں اضافہ بھی صارفین کے اعتماد کو بڑھا رہا ہے۔