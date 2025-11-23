  • KHI: Clear 25.1°C
پی ٹی آئی کی دھاندلی کی تحقیقات کیلئے ٹریبونل بنانے کی درخواست سماعت کیلئے مقرر

عمرمہتاب | ویب ڈیسک شائع November 23, 2025 اپ ڈیٹ November 23, 2025 02:30pm
پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، تاہم 27 ویں ترمیم کے بعد اسے آئینی عدالت منتقل کر دیا گیا۔ — فائل فوٹو: اے ایف پی

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ٹریبونل کی تشکیل کے حوالے سے درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگئی، وفاقی آئینی عدالت میں 5 رکنی لارجر بینچ 25 نومبر کو سماعت کرے گا۔

وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے، 25 نومبر کو سماعت ہوگی۔

جسٹس عامر فاروق 5 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے۔

پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجا نے انتخابی دھاندلی کی انکوائری سے متعلق ٹریبونل تشکیل کے لیے رجوع کیا تھا۔

پاکستان تحریک انصاف نے ٹریبونل تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، تاہم 27 ویں ترمیم کے بعد تحریک انصاف درخواست کو آئینی عدالت میں منتقل کر دیا گیا تھا۔

یاد رہے کہ رواں سال کی ابتدا میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تیسرے دور میں پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) نے 7 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کردیا تھا، تاہم وہ انتخابی دھاندلی کی عدالتی تحقیقات کے دیرینہ مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔

اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت مذاکراتی اجلاس میں حکومت کی جانب سے نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحٰق ڈار، سینیٹر عرفان صدیقی، رانا ثنا اللہ، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، ڈاکٹر فاروق ستار، اعجاز الحق اور قادر مگسی شریک ہوئے تھے۔

پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی میں شامل اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اسد قیصر، علامہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجا اور صاحبزادہ حامد رضا بھی اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔

اجلاس کے دوران اسپیکر ایاز صادق نے کہا تھا کہ اگرکسی کو میری چیئرمین شپ پر اعتراض ہے تو بتادیں، اپوزیشن اور حکومتی کمیٹی کی یہ تیسری نشست ہے، مذاکرات کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہوئیں، بات چیت میں کچھ تاخیر ہوگئی، یہ بھی تاثر دیا گیا کہ میں کوئی کردار ادا نہیں کررہا ہے،امید ہے آج کا اجلاس مذاکرات میں پیش رفت کا باعث بنے گا۔

پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین نے چارٹر آف ڈیمانڈ پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے 3 صفحات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ اسپیکر کو پیش کیا تھا۔

تاہم بعد ازاں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ناکام ہوگئے تھے۔

