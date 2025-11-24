  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18°C
  • ISB: Clear 11.7°C
  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18°C
  • ISB: Clear 11.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں استحکام

ویب ڈیسک شائع November 24, 2025 اپ ڈیٹ November 24, 2025 05:43pm
— فائل فوٹو : ڈان
— فائل فوٹو : ڈان

ملک بھر میں فی تولہ سونا 4 لاکھ 28 ہزار 862 روپے پر مستحکم رہا۔

سرکاری خبر رساں ادارے ’اے پی پی‘ نے آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ 24 قیراط کے حامل فی تولہ خالص سونے کی قیمت آج مستحکم رہی، جو گزشتہ ہفتے 4 لاکھ 28 ہزار 862 روپے تھی۔

اسی طرح 24 قیراط 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا اور 10 گرام سونے کی قیمت بھی 3 لاکھ 67 ہزار 680 روپے رہی، جبکہ 22 قیراط 10 گرام سونا 3 لاکھ 37 ہزار 52 روپے میں فروخت ہوا۔

عالمی مارکیٹ میں بھی فی اونس سونا 4 ہزار 65 ڈالر پر مستحکم رہا جب کہ ایک تولہ چاندی بھی 5 ہزار 270 روپے پر مستحکم رہی۔

عالمی مارکیٹ میں بھی فی اونس چاندی کی قیمت 49.98 ڈالر پرمستحکم رہی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

2

صدر جمعیت علمائے ہند مولانا ارشد مدنی کے دعوے نے بھارت میں سیاسی ہلچل مچا دی

3

پاکستان شاہینز، بنگلہ دیش اے کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر ایشین چیمپئن بن گئی

4

دبئی ایئر شو میں ’تیجس‘ کے حادثے سے بھارتی فائٹر جیٹ کی برآمدات کی امیدیں ماند پڑگئیں

5

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

6

عاطف اسلم نے انٹرویوز کے لیے بھاری معاوضے پر خاموشی توڑ دی

7

شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا، منزہ عارف

8

کراچی: ضمانت منسوخ ہونے پر ڈمپر اونرز ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود عدالت سے فرار

کارٹون

کارٹون : 24 نومبر 2025
کارٹون : 23 نومبر 2025