  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18°C
  • ISB: Clear 11.7°C
  • KHI: Clear 24.5°C
  • LHR: Clear 18°C
  • ISB: Clear 11.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات

ویب ڈیسک شائع November 24, 2025 اپ ڈیٹ November 24, 2025 05:50pm
— فوٹو: آئی ایس پی آر
— فوٹو: آئی ایس پی آر

آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی کے درمیان جی ایچ کیو میں ملاقات ہوئی۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کی عسکری قیادت نے دونوں ممالک کے درمیان دفاع، سیکیورٹی اور انسدادِ دہشت گردی کے شعبوں میں ’دیرینہ اور اسٹریٹجک‘ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو کی۔

ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ یہ گفتگو چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی کے درمیان جنرل ہیڈکوارٹرز (جی ایچ کیو) راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات کے دوران ہوئی۔

آئی ایس پی آر نے بیان میں بتایا کہ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی، جس میں بالخصوص پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ اور اسٹریٹجک عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز رہی۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق ملاقات میں دفاعی تعاون، سیکیورٹی اشتراک اور انسدادِ دہشت گردی کی کوششوں کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا، جو دونوں ممالک کے گہرے تعلقات کی بنیادی ستون ہیں۔

آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق معزز مہمان نے سعودی مسلح افواج کے ساتھ متعدد شعبوں میں پاکستان کے تعاون کو سراہا اور اس مضبوط شراکت کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔

بیان میں کہا گیا کہ جی ایچ کیو پہنچنے پر جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے یادگارِ شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔

واضح رہے کہ ستمبر میں اسلام آباد اور ریاض نے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ کیا تھا، جس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ کسی بھی ملک پر حملہ دونوں پر جارحیت تصور کیا جائے گا۔

اسی ماہ کے اوائل میں سی جی ایس لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے ریاض میں جنرل الرویلی سے ملاقات کی تھی جس میں اسٹریٹجک تعلقات کے فروغ اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔

دونوں ممالک طویل عرصے سے ایک کثیر الجہتی تعلق کے حامل رہے ہیں جس کی بنیاد اسٹریٹجک عسکری تعاون، باہمی اقتصادی مفادات اور مشترکہ اسلامی ورثے پر ہے۔ ان تعلقات میں معاشی معاونت اور توانائی کی فراہمی بھی شامل ہے، جبکہ ریاض پاکستان کے لیے مالی امداد اور تیل کا اہم ذریعہ رہا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

2

صدر جمعیت علمائے ہند مولانا ارشد مدنی کے دعوے نے بھارت میں سیاسی ہلچل مچا دی

3

پاکستان شاہینز، بنگلہ دیش اے کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر ایشین چیمپئن بن گئی

4

دبئی ایئر شو میں ’تیجس‘ کے حادثے سے بھارتی فائٹر جیٹ کی برآمدات کی امیدیں ماند پڑگئیں

5

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

6

عاطف اسلم نے انٹرویوز کے لیے بھاری معاوضے پر خاموشی توڑ دی

7

شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا، منزہ عارف

8

کراچی: ضمانت منسوخ ہونے پر ڈمپر اونرز ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود عدالت سے فرار

کارٹون

کارٹون : 24 نومبر 2025
کارٹون : 23 نومبر 2025