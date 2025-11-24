وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبےمیں تاخیر پر وزیراعظم کو خط
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبےمیں تاخیر پر وزیراعظم کو خط لکھ دیا۔
ڈان نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے نام خط میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے لکھا کہ چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے کا 35 سال سےشروع نہ ہونا عدم اعتماد پیداکر رہا ہے۔
انہوں نے لکھا کہ چاروں صوبوں کے منصوبوں میں سے صرف سی آر بی سی کینال پر پیش رفت نہیں ہوئی، جبکہ دیگر صوبوں کے آبپاشی منصوبے1991کے واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ کےتحت مکمل ہوچکے۔
وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ سی سی آئی نے منصوبے کی فنانسنگ 65 فیصد وفاق اور 35 فیصد صوبے کےذمہ مقررکی تھی، تاہم وفاق نے خیبر پختونخوا کے منصوبے جان بوجھ کر سردخانے میں ڈال دیے، ایکنک نے 2022 میں 189 ارب روپےکے منصوبےکی منظوری دی مگر منصوبہ شروع نہ ہوسکا۔
سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ واپڈا مسلسل پروکیورمنٹ اور کوالیفکیشن پراسیس میں تاخیرکر رہا ہے، حکومت نےزمین کے حصول کیلئے2ارب روپے جاری اور مزید 5 ارب روپے مختص کیے، واپڈا کی لینڈ ایکوزیشن بھی سست روی کا شکار ہے۔
انہوں نے لکھا کہ وفاقی حکومت کی صرف 100ملین روپےکی الاٹمنٹ غیرسنجیدہ رویہ ہے، چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبہ دہشت گردی سے متاثر علاقوں کیلئےاہم ہے،یہ منصوبہ 38 ارب روپےکا معاشی فائدہ دے سکتا ہے۔
سہیل آفریدی نے خط میں مزید لکھا کہ چشمہ رائٹ بینک کینال سے 2.8 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین سیراب ہوگی، اس منصوبے میں تاخیر سےعوام میں اعتماد کا بحران پیدا ہو گا۔