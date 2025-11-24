بولی وڈ والے اب اپنی فوج اور ایئرفورس پر فلم بنائیں گے تو مار کھائیں گے، نادیہ خان
معروف ٹی وی میزبان و اداکارہ نادیہ خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد اب اگر بولی وڈ والے غلطی سے بھی اپنی فوج اور ایئر فورس کے حق میں فلم بنائیں گے تو اپنے ہی عوام سے مار کھائیں گے۔
نادیہ خان نے اپنے مارننگ شو نیوز پروگرام میں بولی وڈ فلموں کی جانب سے کاپی کرنے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے بھارتی فلموں کو آڑے ہاتھوں لیا۔
اداکارہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں بولی وڈ کی فلمیں ایسی ہوتی تھیں کہ باقی انہیں کاپی کرتے تھے لیکن اب وہ دوسروں کو کاپی کرنے لگے ہیں۔
نادیہ خان کے مطابق اب بولی وڈ والے کوریا اور پاکستان کی فلموں اور مواد کو کاپی کرکے اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔
انہوں نے آنے والی بولی وڈ فلم ’دھرندر‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب انہیں کوئی اور حل نہ ملا تو انہوں نے پاکستانی کہانیاں بنانا شروع کردیں۔
ان کے مطابق مذکورہ فلم میں بڑے اداکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے، جس سے عندیہ ملتا ہے کہ فلم کو بھارتی حکومت اور نریندر مودی کی مالی معاونت حاصل ہے اور وہیں سے ہی فلم سازوں کو ہدایات ملیں۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرداروں اور کہانیوں پر فلمیں بنانے اور ایسی فلموں میں بڑے اداکاروں کو کاسٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی اداکار کو دیکھ کر فلم دیکھنے آئے گا۔
نادیہ خان نے مزید کہا کہ پاکستان سے جنگ میں شکست کھانے کے بعد اب بولی وڈ والے اپنی فوج اور ایئرفورس پر فلم بھی نہیں بنا سکتے۔
ان کا کہنا تھا کہ جس طرح پاکستانی شاہینوں نے جنگ میں بھارت کے سات رافیل گرائے، اس کے بعد بولی وڈ والے اپنی فوج اور ایئرفورس پر حب الوطنی پر مبنی فلم بھی نہیں بنا سکتے۔
ان کے مطابق اگر بولی وڈ والے اپنی فوج اور ایئرفورس پر فلم بنائیں گے تو اپنا ہی عوام انہیں مارے گا اور فلم ساز جوتے کھائیں گے، اس لیے خوف سے بیچارے فلم ہی نہیں بنا رہے۔