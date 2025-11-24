  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 18.1°C
  • ISB: Clear 12.4°C
  • KHI: Clear 25.8°C
  • LHR: Clear 18.1°C
  • ISB: Clear 12.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بولی وڈ والے اب اپنی فوج اور ایئرفورس پر فلم بنائیں گے تو مار کھائیں گے، نادیہ خان

شائع 24 نومبر 2025 06:58pm

معروف ٹی وی میزبان و اداکارہ نادیہ خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد اب اگر بولی وڈ والے غلطی سے بھی اپنی فوج اور ایئر فورس کے حق میں فلم بنائیں گے تو اپنے ہی عوام سے مار کھائیں گے۔

نادیہ خان نے اپنے مارننگ شو نیوز پروگرام میں بولی وڈ فلموں کی جانب سے کاپی کرنے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے بھارتی فلموں کو آڑے ہاتھوں لیا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ ماضی میں بولی وڈ کی فلمیں ایسی ہوتی تھیں کہ باقی انہیں کاپی کرتے تھے لیکن اب وہ دوسروں کو کاپی کرنے لگے ہیں۔

نادیہ خان کے مطابق اب بولی وڈ والے کوریا اور پاکستان کی فلموں اور مواد کو کاپی کرکے اپنا منجن بیچ رہے ہیں۔

انہوں نے آنے والی بولی وڈ فلم ’دھرندر‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب انہیں کوئی اور حل نہ ملا تو انہوں نے پاکستانی کہانیاں بنانا شروع کردیں۔

ان کے مطابق مذکورہ فلم میں بڑے اداکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے، جس سے عندیہ ملتا ہے کہ فلم کو بھارتی حکومت اور نریندر مودی کی مالی معاونت حاصل ہے اور وہیں سے ہی فلم سازوں کو ہدایات ملیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرداروں اور کہانیوں پر فلمیں بنانے اور ایسی فلموں میں بڑے اداکاروں کو کاسٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی اداکار کو دیکھ کر فلم دیکھنے آئے گا۔

نادیہ خان نے مزید کہا کہ پاکستان سے جنگ میں شکست کھانے کے بعد اب بولی وڈ والے اپنی فوج اور ایئرفورس پر فلم بھی نہیں بنا سکتے۔

ان کا کہنا تھا کہ جس طرح پاکستانی شاہینوں نے جنگ میں بھارت کے سات رافیل گرائے، اس کے بعد بولی وڈ والے اپنی فوج اور ایئرفورس پر حب الوطنی پر مبنی فلم بھی نہیں بنا سکتے۔

ان کے مطابق اگر بولی وڈ والے اپنی فوج اور ایئرفورس پر فلم بنائیں گے تو اپنا ہی عوام انہیں مارے گا اور فلم ساز جوتے کھائیں گے، اس لیے خوف سے بیچارے فلم ہی نہیں بنا رہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

2

صدر جمعیت علمائے ہند مولانا ارشد مدنی کے دعوے نے بھارت میں سیاسی ہلچل مچا دی

3

پاکستان شاہینز، بنگلہ دیش اے کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر ایشین چیمپئن بن گئی

4

دبئی ایئر شو میں ’تیجس‘ کے حادثے سے بھارتی فائٹر جیٹ کی برآمدات کی امیدیں ماند پڑگئیں

5

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

6

عاطف اسلم نے انٹرویوز کے لیے بھاری معاوضے پر خاموشی توڑ دی

7

شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا، منزہ عارف

8

کراچی: ضمانت منسوخ ہونے پر ڈمپر اونرز ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود عدالت سے فرار

کارٹون

کارٹون : 24 نومبر 2025
کارٹون : 23 نومبر 2025