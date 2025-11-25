  • KHI: Sunny 28.1°C
  • LHR: Sunny 22.1°C
  • ISB: Sunny 19.6°C
  • KHI: Sunny 28.1°C
  • LHR: Sunny 22.1°C
  • ISB: Sunny 19.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ نہیں ہوتا، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل

طاہر نصیر | ویب ڈیسک شائع November 25, 2025 اپ ڈیٹ November 25, 2025 12:12pm
سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ کئی مواقع پر عمران خان کے بیان نے معاشرے میں تشدد کو ہوا دی — فائل فوٹو: ڈان نیوز
سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ کئی مواقع پر عمران خان کے بیان نے معاشرے میں تشدد کو ہوا دی — فائل فوٹو: ڈان نیوز

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کا ’ایکس‘ اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست میں جیل سپرنٹنڈنٹ کا اہم جواب سامنے آگیا۔

اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان کے ’ایکس‘ اکاؤنٹ کے جیل سے آپریٹ ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جیل سے ہدایات نے ماضی میں کئی مواقع پر معاشرے میں تشدد کو ہوا دی، وہ جیل میں سخت نگرانی میں ہیں۔

سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم نے کہا ہے کہ عمران خان کی جیل سے ہدایات نے ماضی میں کئی مواقع پر معاشرے میں تشدد کو ہوا دی، عمران خان جیل میں سخت نگرانی میں ہیں، بانی اور ان کے لیے تعینات عملے کو مستقل سرچ کیا جاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس موبائل سمیت کوئی ممنوعہ چیز موجود نہیں، موبائل سمیت کسی ممنوعہ چیز کی جیل رولز کے تحت اجازت نہیں ہے، اڈیالہ جیل کے اندر موبائل فون سگنلز کے جیمرز نصب ہیں، جیل کے اندر اور جیل کے باہر ملحقہ ایریا میں موبائل سگنلز بند ہوتے ہیں۔

سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ نے کہا کہ جیل رول 265 قیدی بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سیاسی گفتگو سے روکتا ہے، جیل ٹرائل کے دوران ان سے فیملی ، وکلا ملاقات کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ قیدی کے ساتھ سیاسی بحث مباحثے کرتے ہیں، عمران خان کی سیاسی ہدایات نے ماضی میں کئی مواقع پر معاشرے میں تشدد کو ہوا دی۔

ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ’ایکس‘ اکاؤنٹ جیل کے باہر سے ہی کوئی دوسرا فرد آپریٹ کر رہا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت جیل کے اندر دستیاب نہیں، عمران خان کو صرف جیل رولز یا عدالتی احکام کے مطابق سہولیات میسر ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

2

صدر جمعیت علمائے ہند مولانا ارشد مدنی کے دعوے نے بھارت میں سیاسی ہلچل مچا دی

3

پاکستان شاہینز، بنگلہ دیش اے کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر ایشین چیمپئن بن گئی

4

دبئی ایئر شو میں ’تیجس‘ کے حادثے سے بھارتی فائٹر جیٹ کی برآمدات کی امیدیں ماند پڑگئیں

5

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

6

پشاور: ایف سی ہیڈکوارٹر پر بڑا حملہ ناکام، بمبار سمیت 3 خوارج ہلاک، 3 اہلکار شہید

7

ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا، 12 نشستوں پر (ن) لیگ کامیاب، ایک سیٹ پی پی لے اڑی

8

عاطف اسلم نے انٹرویوز کے لیے بھاری معاوضے پر خاموشی توڑ دی

کارٹون

کارٹون : 25 نومبر 2025
کارٹون : 24 نومبر 2025