4 ماہ میں 64 کروڑ 46 لاکھ ڈالرزکے موبائل فونز درآمد
پاکستان نےگزشتہ4 ماہ میں64کروڑ 46لاکھ ڈالرزکے موبائل فونز درآمد کرلیے۔
ڈان نیو زکے مطابق موبائل فونزکی درآمدات پرانحصار جاری ہے اور رواں مالی سال کےپہلے4 ماہ میں موبائل فونزکی درآمدات میں 53.18 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
دستاویزات کے مطابق جولائی تا اکتوبر2025 میں موبائل فونز کی امپورٹ 64 کروڑ 46 لاکھ ڈالر رہی، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں موبائل فونز کی درآمدات42کروڑ ڈالرز تھی۔
دستاویزات کے مطابق اکتوبرمیں پاکستان نے 14 کروڑ 46 لاکھ ڈالرز کے موبائل فونز درآمد کیے، جبکہ ستمبر2025میں 19کروڑ 95لاکھ ڈالرزکےموبائل فونزدرآمد کیے گئے تھے۔
اسی طرح اگست2025میں موبائل فونز کی درآمدات 15کروڑ 52 لاکھ ڈالر رہی جبکہ جولائی2025 میں موبائل فونزکی درآمدات کاحجم14کروڑ 53 لاکھ ڈالرز تھا۔