مسجدالحرام کے تعمیراتی منصوبوں کی ذمےدار رُواالحرم المکی کمپنی نے چھ اہم معاہدے کرلیے
پبلک انویسٹمنٹ فنڈ(پی آئی ایف ) کی زیر ملکیت اور تعمیرات کمپنی رُواالحرم المکی نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی نے مکہ مکرمہ کے قلب میں واقع کنگ سلمان گیٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب میں ہی عالمی اشتراک اور بین الاقومی سرمایہ کاری میں پیش رفت کی خاطر سعودی عرب، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی اور امریکہ کے شراکت داروں سے چھ مفاہمتی یادداشتوں کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ کمپنی سٹی اسکیپ گلوبل 2025 کی فاؤنڈیشن پارٹنر بھی ہے۔
کمپنی کے مطابق یہ معاہدے اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی کو مکہ مکرمہ کی ترقی کے سفرمیں شامل کیاجائے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے پارٹنرز کے ساتھ سرمایہ کاری اور اشتراک کے ذریعے کمپنی مکہ میں ایسے مقامات قائم کرنا چاہتی ہے جو دنیا بھر سے آنے والے زائرین، معتمرین اور کاروباری طبقے کی ضروریا ت پوری کریں۔
ریاض میں 17سے20 اکتوبر 2025 تک جاری رہنے والے سٹی اسکیپ گلوبل کے دوران سعودی عربہ کی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ و ایسٹ مینجمنٹ فرم اُصول (Osool) نے کنگ سلمان گیٹ میں سرمایہ کاری کے مواقع کے لیے رُواالحرم المکی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔
انڈونیشیا کی حج فنانشل مینجمنٹ ایجنسی(BPKH) نے رُواالحرم المکی سے دو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ ایک معاہدہ، کنگ سلمان گیٹ میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے امکانات پر کیا گیا۔ دوسرا معاہدہ کمپنی کے مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں میں اربن ڈائننگ کے اشتراک پرکیاگیا۔
اسی طرح،ملائیشیا کی معروف پراپرٹی اور انفرا اسٹرکچر ڈیوپلر کمپنی(MRCB)نے رُواالحرم المکی کے ساتھ سلمان گیٹ پروجیکٹ میں باہمی تعاون کے لیے جوائنٹ وینچر مفاہمتی یادداشت پر دستخط کئے۔
برونائی کے اسلامی ٹرسٹ فنڈ(TAIB)نے رُواالحرم المکی کمپنی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کمپنی کی ایک مخصوص اراضی میں سرمایہ کاری کے جائزے کے لیے جنرل انویسٹمنٹ مفاہمتی یادداشت کے معاہدے پر دستخط کیے۔
فوربز کی خصوصی ریئل اسٹیٹ پارٹنر، فوربز گلوبل پراپرٹیز(Forbes Global Properties) نے اسٹریٹجک اشتراک قائم کرنے کے لیے رُواالحرم المکی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پردستخط کیے۔
رُواالحرم المکی پہلی رئیل اسٹیٹ تعمیراتی کمپنی ہے جو فوربز گلوبل پراپرٹیز کے عالمی نیٹ ورک کا حصہ بنی ہے۔اس معاہدے کی بدولت فوربز کے عالمی نیٹ ورک کے ذریعے کمپنی کی عالمی سطح پر ساکھ اور بڑے سرمایہ کارو ں تک رسائی مزید بڑھے گی۔
یہ معاہدے کنگ سلمان گیٹ پروجیکٹ کی ترقی میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوں گے۔ مسجد الحرام کے نزدیک واقع یہ تاریخی اور جدید طرز کا بڑا منصوبہ شہری زندگی، مہمان نوازی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے نئے معیار قائم کرے گا۔ یہ پروجیکٹ سعودی وژن 2030 کے اہداف کی تکمیل میں بھی اہم کردار ادا کرے گا اور مکہ مکرمہ کو عالمی سطح پر مزید نمایاں مقام دلائے گا۔
رُواالحرم المکی کمپنی مزید عالمی سرمایہ کاروں اور شراکت داروں کا خیرمقدم کرتی ہے،کیونکہ کنگ سلمان گیٹ منصوبہ اب اپنے اگلے ترقیاتی مرحلے میں داخل ہورہاہے۔
رُواالحرم المکی کمپنی کا تعارف:
رُواالحرم المکی،پبلک انویسٹمنٹ فنڈ(PIF) کا حصہ ہے اور یہ ایک سعودی تعمیراتی کمپنی ہے جوکہ مکہ مکرمہ میں مسجدالحرام کے اردگرد تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے وقف ہے۔ کمپنی کا مقصد مکہ مکرمہ کے انفرا اسٹرکچر کو عالمی معیار کے مطابق ترقی دینا ہے، تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ضروریات پوری کرتے ہوئے شہر کے عظیم تاریخی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھاجاسکے۔
رُواالحرم المکی کمپنی کثیرالمقاصد تعمیراتی منصوبوں کی ترقی میں مہارت رکھتی ہے،جن میں عالمی معیار کی رہائشی،تجارتی اور ثقافتی سہولتیں شامل ہیں۔ کمپنی مضبوط اقدار، پائیداری، اعلیٰ معیار اور مکہ مکرمہ آنے والے لوگوں کے تجربے کو بہتر بنانے کے عزم کے ساتھ رئیل اسٹیٹ کے شعبے میں عالمی معیار کی ترقی کی نئی مثال قائم کرنے کیلئے کوشاں ہے۔