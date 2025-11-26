وزیراعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر بحرین روانہ، باہمی شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم
وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر بحرین روانہ ہوگئے، جہاں ان کا عزم پاکستان اور بحرین کے درمیان باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی بحرین جا رہا ہے، جس میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحٰق ڈار، وفاقی وزرا اور دیگر حکام و افسران شامل ہیں۔
دورے کے دوران وزیراعظم بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، ولی عہد و وزیراعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ اور بحرین کے نائب وزیراعظم شیخ خالد بن عبداللہ الخلیفہ سے اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کریں گے۔
یہ سرکاری دورہ مملکت بحرین کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ خوشگوار تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان نتائج پر مبنی اور تزویراتی شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔
اس دورے سے روایتی گرمجوشی اور خوشگوار تعلقات کو تقویت ملے گی، شراکت داری کی نئی راہیں متعین ہوں گی اور عوام سے عوام کے روابط کو گہرا کیا جائے گا، جو باہمی فائدہ مند تعاون میں حصہ ڈالیں گے۔