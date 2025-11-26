  • KHI: Sunny 27.6°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Sunny 18.7°C
  • KHI: Sunny 27.6°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Sunny 18.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیراعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر بحرین روانہ، باہمی شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم

ویب ڈیسک شائع November 26, 2025 اپ ڈیٹ November 26, 2025 10:34am
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر بحرین روانہ ہوگئے، جہاں ان کا عزم پاکستان اور بحرین کے درمیان باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی بحرین جا رہا ہے، جس میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحٰق ڈار، وفاقی وزرا اور دیگر حکام و افسران شامل ہیں۔

دورے کے دوران وزیراعظم بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، ولی عہد و وزیراعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ اور بحرین کے نائب وزیراعظم شیخ خالد بن عبداللہ الخلیفہ سے اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کریں گے۔

یہ سرکاری دورہ مملکت بحرین کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ خوشگوار تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان نتائج پر مبنی اور تزویراتی شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔

اس دورے سے روایتی گرمجوشی اور خوشگوار تعلقات کو تقویت ملے گی، شراکت داری کی نئی راہیں متعین ہوں گی اور عوام سے عوام کے روابط کو گہرا کیا جائے گا، جو باہمی فائدہ مند تعاون میں حصہ ڈالیں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا، 12 نشستوں پر (ن) لیگ کامیاب، ایک سیٹ پی پی لے اڑی

2

پشاور: ایف سی ہیڈکوارٹر پر بڑا حملہ ناکام، بمبار سمیت 3 خوارج ہلاک، 3 اہلکار شہید

3

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

4

بولی وڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر چل بسے

5

ناقدین کی وجہ سے شادی کی خوشیاں خراب ہوگئیں، طلاق لینے کا بھی سوچا، ڈاکٹر نبیحہ علی کا انکشاف

6

حادثے کی شکار دلہن کی ہسپتال میں شادی کی تقریب، ویڈیو وائرل

7

تیجس جیٹ کا حادثہ منفرد واقعہ ہے، یہ ’غیر معمولی حالات‘ کی وجہ سے پیش آیا، بھارت

8

وفاقی آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں اپیل سپریم کورٹ بھیجنے کی درخواست خارج کر دی

کارٹون

کارٹون : 26 نومبر 2025
کارٹون : 25 نومبر 2025