  • KHI: Sunny 27.6°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Sunny 18.7°C
  • KHI: Sunny 27.6°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Sunny 18.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بھارتی ایئرلائنز نے ایتھوپیا کے آتش فشاں کی راکھ پھیلنے کے بعد کئی پروازیں منسوخ کردیں

ڈان اخبار شائع November 26, 2025 اپ ڈیٹ November 26, 2025 10:56am
بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق راکھ کا بادل چین کی طرف بڑھ رہا ہے، بدھ تک فضائی حدود صاف ہو جائیں گی۔ —فوٹو: ہنگامہ ایکسپریس
بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق راکھ کا بادل چین کی طرف بڑھ رہا ہے، بدھ تک فضائی حدود صاف ہو جائیں گی۔ —فوٹو: ہنگامہ ایکسپریس

بھارتی ایئرلائنز ایئر انڈیا اور اکاسا ایئر نے منگل کے روز کہا کہ ایتھوپیا میں آتش فشاں پھٹنے سے اٹھنے والے راکھ کے بادلوں کے باعث پروازوں کے آپریشن متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے کچھ پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کی رپورٹ کے مطابق ایئر انڈیا نے کہا کہ اس نے پیر اور منگل کو 11 پروازیں منسوخ کیں، تاکہ اُن طیاروں کی احتیاطی جانچ کی جا سکے جو آتش فشاں پھٹنے کے بعد کچھ علاقوں کے اوپر سے پرواز کر چکے تھے، یہ اقدام بھارت کے ہوا بازی کے نگران ادارے کی ہدایت کے بعد کیا گیا ہے۔

اس کی چھوٹی ہم منصب ایئرلائن اکاسا نے بتایا کہ اس نے گزشتہ 2 دنوں کے دوران جدہ، کویت اور ابوظہبی جیسے مشرقِ وسطیٰ کے مقامات کی شیڈیول پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔

وزارتِ شہری ہوا بازی نے کہا کہ صرف چند پروازوں کا رخ احتیاطی طور پر تبدیل کیا گیا ہے اور ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام متاثرہ طیاروں کو نوٹس جاری کردیا ہے۔

بھارتی محکمہ موسمیات نے اپنے بیان میں کہا کہ راکھ کا بادل چین کی طرف بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ بدھ تک بھارتی فضائی حدود صاف ہو جائیں گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا، 12 نشستوں پر (ن) لیگ کامیاب، ایک سیٹ پی پی لے اڑی

2

پشاور: ایف سی ہیڈکوارٹر پر بڑا حملہ ناکام، بمبار سمیت 3 خوارج ہلاک، 3 اہلکار شہید

3

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

4

بولی وڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر چل بسے

5

ناقدین کی وجہ سے شادی کی خوشیاں خراب ہوگئیں، طلاق لینے کا بھی سوچا، ڈاکٹر نبیحہ علی کا انکشاف

6

حادثے کی شکار دلہن کی ہسپتال میں شادی کی تقریب، ویڈیو وائرل

7

تیجس جیٹ کا حادثہ منفرد واقعہ ہے، یہ ’غیر معمولی حالات‘ کی وجہ سے پیش آیا، بھارت

8

وفاقی آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں اپیل سپریم کورٹ بھیجنے کی درخواست خارج کر دی

کارٹون

کارٹون : 26 نومبر 2025
کارٹون : 25 نومبر 2025