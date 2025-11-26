  • KHI: Sunny 28.2°C
  • LHR: Sunny 22.2°C
  • ISB: Clear 19.3°C
  • KHI: Sunny 28.2°C
  • LHR: Sunny 22.2°C
  • ISB: Clear 19.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بھارت کو ہوم گراونڈ پر ایک اور کلین سوئپ، جنوبی افریقہ نے26 سال بعد ٹیسٹ سیریز جیت لی

اسپورٹس ڈیسک شائع November 26, 2025 اپ ڈیٹ November 26, 2025 02:20pm
— فوٹو: اے ایف پی
— فوٹو: اے ایف پی

نیوزی لینڈ کے بعد جنوبی افریقہ نے بھی بھارت کو ہوم سیریز میں کلین سوئپ کردیا اور 1999 کے بعد پہلی بار بھارت میں ٹیسٹ سیریز جیت لی۔

بھارت کو ہوم گراونڈ پر ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، 549 رنز کے تعاقب میں بھارت کی ٹیم صرف 140 رنز پر ڈھیر ہوگئی، جنوبی افریقہ نے 26 سال بعد بھارت میں سیریز جیت لی ۔

کولکتہ ٹیسٹ کے بعد گوہاٹی ٹیسٹ میں بھی بھارتی بیٹنگ لائن ناکام ہوگئی، جنوبی افریقا نے پہلی اننگز میں 489 رنز بناکر بھارت کو 201 رنز پر ڈھیر کردیا۔

دوسری اننگز میں جنوبی افریقہ نے 260 رنز پر 5 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد اننگز ڈیکلیئر کردی اور بھارت کو 549 رنز کا ہدف دیا لیکن بھارت کی بیٹنگ لائن پھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔

ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 140 رنز پر ڈھیر ہوگئی اور ہوم گراونڈ پر 408 رنز کی سب سے بڑی شکست کھاگئی۔

مارکو جانسن پلیئر آف دی میچ جب کہ 17 وکٹیں لینے والے سائمن ہارمر پلیئر آف دی سیریز قرار پائے۔

جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیسٹ چمپیئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر بھارت 5ویں نمبر چلا گیا جب کہ پاکستان نے چوتھی پوزیشن سنبھال لی ۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا، 12 نشستوں پر (ن) لیگ کامیاب، ایک سیٹ پی پی لے اڑی

2

پشاور: ایف سی ہیڈکوارٹر پر بڑا حملہ ناکام، بمبار سمیت 3 خوارج ہلاک، 3 اہلکار شہید

3

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

4

بولی وڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر چل بسے

5

ناقدین کی وجہ سے شادی کی خوشیاں خراب ہوگئیں، طلاق لینے کا بھی سوچا، ڈاکٹر نبیحہ علی کا انکشاف

6

حادثے کی شکار دلہن کی ہسپتال میں شادی کی تقریب، ویڈیو وائرل

7

تیجس جیٹ کا حادثہ منفرد واقعہ ہے، یہ ’غیر معمولی حالات‘ کی وجہ سے پیش آیا، بھارت

8

وفاقی آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں اپیل سپریم کورٹ بھیجنے کی درخواست خارج کر دی

کارٹون

کارٹون : 26 نومبر 2025
کارٹون : 25 نومبر 2025