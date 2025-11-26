  • KHI: Sunny 28.2°C
  • LHR: Sunny 22.2°C
  • ISB: Clear 19.3°C
  • KHI: Sunny 28.2°C
  • LHR: Sunny 22.2°C
  • ISB: Clear 19.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

چارسدہ: دھند کے باعث اسکول وین اور ٹرک میں تصادم، 2 بچے جاں بحق، 21 زخمی

ویب ڈیسکشائع 26 نومبر 2025 02:47pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

خیبرپختونخوا کے ضلع چارسدہ میں دھند کے باعث اسکول وین اور ٹرک میں تصادم سے 2 بچے جاں بحق اور 21 زخمی ہوگئے۔

ڈان نیوز کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے شدید دھند کے باعث نجی اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کی تجویز دے دی

چارسدہ کے علاقے ترنگزئی بائی پاس روڈ پر دھند کے باعث اسکول وین اور ٹرک میں ٹکر ہوگئی، حادثے میں 2 بچے جاں بحق اور 21 زخمی ہوگئے، جاں بحق طلبہ میں جبران اور ایک کمسن بچی شامل ہے۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چارسدہ منتقل کر دیا۔

ترجمان ریسکیو 1122 چارسدہ کے مطابق زخمیوں میں 3 طلبہ کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں فوری طور پر پشاور منتقل کر دیا گیا ہے ۔

ڈپٹی کمشنر نے شدید دھند کے باعث نجی اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کی تجویز دے دی۔

پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی سے درخواست کی گئی ہے کہ چارسدہ میں قائم نجی تعلیمی ادارے کے اوقات کار صبح 9 بجے کیے جائیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا، 12 نشستوں پر (ن) لیگ کامیاب، ایک سیٹ پی پی لے اڑی

2

پشاور: ایف سی ہیڈکوارٹر پر بڑا حملہ ناکام، بمبار سمیت 3 خوارج ہلاک، 3 اہلکار شہید

3

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

4

بولی وڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر چل بسے

5

ناقدین کی وجہ سے شادی کی خوشیاں خراب ہوگئیں، طلاق لینے کا بھی سوچا، ڈاکٹر نبیحہ علی کا انکشاف

6

حادثے کی شکار دلہن کی ہسپتال میں شادی کی تقریب، ویڈیو وائرل

7

تیجس جیٹ کا حادثہ منفرد واقعہ ہے، یہ ’غیر معمولی حالات‘ کی وجہ سے پیش آیا، بھارت

8

وفاقی آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں اپیل سپریم کورٹ بھیجنے کی درخواست خارج کر دی

کارٹون

کارٹون : 26 نومبر 2025
کارٹون : 25 نومبر 2025