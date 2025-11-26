  • KHI: Clear 23°C
احمد رفیق اور قرۃالعین آزاد نے نکاح کرلیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 26 نومبر 2025 07:38pm
—انسٹاگرام

ابھرتے ہوئے اداکار احمد رفیق اور ابھرتی ہوئی ماڈل قرۃالعین آزاد نے خاموشی سے نکاح کرکے سب کو حیران کردیا۔

احمد رفیق کے ڈرامے ’میری بہوئیں‘ کے کردار کو کافی پسند کیا جا رہا ہے جب کہ اس سے قبل ’نقاب‘ میں بھی ان کے کردار کو سراہا گیا تھا۔

علاوہ ازیں احمد رفیق کے دوسرے کرداروں کو بھی پسند کیا گیا جب کہ ان سے نکاح کے بندھن میں بندھنے والی قرت العین آزاد بھی متعدد منصوبوں میں کام کر چکی ہیں۔

قرۃالعین آزاد گلوکار حسن رحیم کے گانے کی ویڈیو سمیت مختلف فیشن شوز میں بھی جلوہ گر ہو چکی ہیں۔

دونوں نے نکاح سے قبل کبھی ایک دوسرے سے تعلقات کا اشارہ نہیں دیا تھا لیکن دونوں کے نکاح کی تصاویر سامنے آنے پر جہاں ان کے مداح حیران دکھائی دیے، وہیں سب نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔

اداکار احمد رفیق نے نکاح کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مختصر کیپشن میں بتایا کہ انہوں نے نکاح کرلیا۔

اداکار نے بعد ازاں شریک حیات کے ساتھ دوسری رومانوی تصاویر بھی شیئر کیں، جن پر شوبز شخصیات سمیت مداحوں نے کمنٹس کرتے ہوئے انہیں نکاح کرنے کی مبارک باد پیش کی۔

احمد رفیق اور قرۃالعین آزاد کو نکاح پر معروف اداکاروں نے بھی مبارک باد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

ماڈل قرۃالعین آزاد نے اگرچہ نکاح کی تصاویر فوری طور پر انسٹاگرام پر شیئر نہیں کیں، تاہم انہوں نے انسٹاگرام اسٹوریز میں اپنے نکاح کی وائرل ہونے والی تصایر کے دوسرے اکاؤنٹس کے لنکس شیئر کیے۔

احمد رفیق نے اگرچہ واضح کیا کہ انہوں نے نکاح کرکے نئی زندگی کا آغاز کردیا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دلہن کو بیاہ کر لائیں ہیں یا ابھی رخصتی نہیں ہوئی؟

