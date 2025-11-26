  • KHI: Clear 20°C
  • LHR: Clear 12.7°C
  • ISB: Clear 11.8°C
  • KHI: Clear 20°C
  • LHR: Clear 12.7°C
  • ISB: Clear 11.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دوسری شادی کا اعلان مذاق میں کیا تھا، ٹک ٹاکر اذلان شاہ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 26 نومبر 2025 09:39pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

معروف ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر اذلان شاہ دوسری شادی کے اعلان سے مکر گئے اور تصدیق کی ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کا اعلان مذاق میں کیا تھا، جس پر وہ مداحوں سے معذرت خواہ بھی ہیں۔

اذلان شاہ نے گزشتہ شب انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا تھا کہ ایک اہم بات وہ سب سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ بطور معروف شخصیت یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس معاملے پر بات کریں، اس سے پہلے کہ لوگوں کو یہ بات کسی اور ذریعے سے معلوم ہو۔

اذلان شاہ نے لکھا تھا کہ یہ صورتحال ان کے لیے خاصی عجیب ہے لیکن وہ دوبارہ شادی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کی پہلی اہلیہ نے بھی رضامندی دے دی ہے۔

انہوں نے لکھا تھا کہ چونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو اس تمام صورتحال سے دور رکھا جائے۔

ان کی جانب سے بیوی کی رضامندی سے دوسری شادی کے اعلان پر بعض لوگ پریشان بھی دکھائی دیے تھے اور ان پر تنقید بھی کی گئی تھی، جس کے بعد اب انہوں نے وضاحتی ویڈیو جاری کردی۔

اذلان شاہ نے اہلیہ کے ہمراہ مختصر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے دوسری شادی کی بات مذاق میں کہی تھی، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔

انہوں نے بتایا کہ چوں کہ ان کی شادی کی سالگرہ آ رہی ہے، اس لیے وہ اپنی ہی بیوی سے دوبارہ شادی کرنے جا رہے ہیں۔

ان کے ساتھ اہلیہ وریشہ جاوید خان بھی ویڈیو میں دکھائی دیں، جنہوں نے شوہر کو کہا کہ انہوں نے غلط انداز میں مذاق کیا تھا۔

اہلیہ کی بات پر اذلان شاہ نے اعتراف کیا کہ ان کا مذاق کرنے کا انداز غلط تھا، جس پر انہوں نے مداحوں سے معافی بھی مانگی۔

یوٹیوبر کا کہنا تھا کہ زیادہ تر لوگ سمجھ گئے تھے کہ ان کی شادی کی سالگرہ آ رہی ہے، اس لیے وہ مذاق کر رہے ہیں، وہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔

یوٹیوبر نے مداحوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ان کا دوسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں، البتہ وہ سالگرہ کے موقع پر اہلیہ سے ہی دوبارہ شادی کریں گے۔

اذلان شاہ نے 2022 میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر وریشہ جاوید خان سے شادی کی تھی اور ان کی ایک 2 سالہ بیٹی بھی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

فیض حمید کا کورٹ ماشل قانونی اور عدالتی عمل ہے، قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، آئی ایس پی آر

2

میری لاپرواہی کی وجہ سے بیٹی کی صحت متاثر ہوئی، اب ہر سال اس کا چیک اپ ہوتا ہے، سعدیہ امام

3

ندا یاسر نے ’توجہ‘ حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں بلایا تھا، عائشہ اظہر

4

’تیجس پائلٹ کی موت کو عزت دینے کے لیے بھارت کو دفاعی معاہدوں میں شفافیت لانا ہوگی‘

5

علی ترین نے پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو خیر آباد کہہ دیا

6

’ایتھوپیا میں آتش فشاں پھٹنے سے راکھ کا بادل جنوبی پاکستان تک پہنچ سکتا ہے‘

7

تین کے بجائے دو بیویوں کے ساتھ شادی کی سالگرہ منانے پر اقرار الحسن کو تنقید کا سامنا

8

مبینہ فضائی حملوں کے بعد پاک-افغان کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی

کارٹون

کارٹون : 26 نومبر 2025
کارٹون : 25 نومبر 2025