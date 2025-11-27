  • KHI: Sunny 24°C
  • LHR: Sunny 16.8°C
  • ISB: Sunny 16.7°C
  • KHI: Sunny 24°C
  • LHR: Sunny 16.8°C
  • ISB: Sunny 16.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آئندہ گرمیوں تک کاغان کے راستے خیبرپختونخوا اور گلگت بلتستان کے درمیان سفر پر پابندی عائد

نثار احمد خان شائع November 27, 2025 اپ ڈیٹ November 27, 2025 09:53am

مانسہرہ کی ضلعی انتظامیہ نے وادی کاغان کے راستے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے درمیان سفر پر اگلی گرمیوں تک مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر بالاکوٹ حضرت خان نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ ’ہم نے مسافروں کی گاڑیوں، ڈرائیوروں اور سیاحوں کو اُن کی حفاظت کے پیشِ نظر گلگت بلتستان کے پڑوسی علاقے کی طرف سفر کرنے سے مکمل طور پر روک دیا ہے‘۔

انہوں نے بتایا کہ خیبرپختونخوا اور گلگت بلتستان کے درمیان سفری پابندی لگانے کا فیصلہ متعلقہ تمام اداروں کے سربراہان کے اجلاس میں کیا گیا۔

اے سی نے کہا کہ گلگت بلتستان کے ضلع چلاس کی انتظامیہ اور پولیس مانسہرہ انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہوں نے بھی مانسہرہ–ناران–جلکھڈ روڈ پر سفر پر پابندی عائد کردی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ’ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاحوں کو صرف صبح 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک صرف چین والے ٹائروں کے ساتھ بٹا کنڈی اور سیف الملوک تک جانے کی اجازت ہوگی، کیونکہ اس وقت کے علاوہ برفیلے راستوں پر گاڑیاں محفوظ طریقے سے نہیں چل سکتیں‘۔

انہوں نے واضح کیا کہ اگلی برف باری تک ناران تک سفر پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، انہوں نے بتایا کہ ناران سے آگے بٹھاکنڈی، براوائی اور دیگر علاقوں میں آباد زیادہ تر مقامی افراد پہلے ہی ہجرت کر چکے ہیں، جبکہ باقی لوگ ایک ہفتے کے اندر یا وادی کاغان میں دوسری برف باری کے بعد روانہ ہوجائیں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ وادی کے بالائی علاقوں میں قائم پولیس چوکیوں کو بھی موسمِ سرما کے لیے بند کر دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ’ہمیں توقع ہے کہ ایم این جے روڈ کے کاغان–بابوسر ٹاپ سیکشن کو اگلے سال مئی کے اوائل میں دوبارہ کھول دیا جائے گا، اور اس وقت تک وادی میں نقل و حرکت مکمل طور پر معطل رہے گی‘۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

فیض حمید کا کورٹ ماشل قانونی اور عدالتی عمل ہے، قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، آئی ایس پی آر

2

میری لاپرواہی کی وجہ سے بیٹی کی صحت متاثر ہوئی، اب ہر سال اس کا چیک اپ ہوتا ہے، سعدیہ امام

3

ندا یاسر نے ’توجہ‘ حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں بلایا تھا، عائشہ اظہر

4

’تیجس پائلٹ کی موت کو عزت دینے کے لیے بھارت کو دفاعی معاہدوں میں شفافیت لانا ہوگی‘

5

علی ترین نے پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو خیر آباد کہہ دیا

6

’ایتھوپیا میں آتش فشاں پھٹنے سے راکھ کا بادل جنوبی پاکستان تک پہنچ سکتا ہے‘

7

تین کے بجائے دو بیویوں کے ساتھ شادی کی سالگرہ منانے پر اقرار الحسن کو تنقید کا سامنا

8

مبینہ فضائی حملوں کے بعد پاک-افغان کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی

کارٹون

کارٹون : 27 نومبر 2025
کارٹون : 26 نومبر 2025